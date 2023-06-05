Эта неделя принесёт всем много хорошего

05 июня 2023, 06:20, Анастасия Бичакова

Фото: pixabay.com

Неделя с 5 по 11 июня для многих будет удачной. Что сделать в ближайшие дни, чтобы стать счастливее, – в астрологическом прогнозе amic.ru для всех знаков зодиака.

1 Овен На этой неделе не перегружайте себя работой. Оставьте сил на хобби и личную жизнь.

2 Телец Займитесь своим образованием. Новые знания помогут вам идти вверх по карьерной лестнице и достичь целей.

3 Близнецы Будьте собой и верьте в свои мечты. Не поддавайтесь чужому мнению и старайтесь отстаивать собственную точку зрения.

4 Рак Наберитесь терпения и доведите все начатые дела до конца. Это поможет вам освободиться от чувства долга.

5 Лев Расслабьтесь и получайте удовольствие от жизни.

6 Дева Не отказывайте себе в приятных мелочах. Погуляйте, сходите в кафе или купите обновку.

7 Весы Помиритесь с тем, с кем поссорились. Не вините себя и человека, с которым у вас произошёл конфликт. Постарайтесь разобраться в проблеме и прийти к общему решению.

8 Скорпион Если у вас что-то не получается, обратитесь за помощью к близким и друзьям. Не отказывайтесь от поддержки.

9 Стрелец Пробуйте новые хобби. Начните рисовать, танцевать, займитесь спортом или садоводством.

10 Козерог Идите к своей цели и ничего не бойтесь.

11 Водолей Экспериментируйте с внешностью и не оглядывайтесь ни на чьи стереотипы.