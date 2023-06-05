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Расслабьтесь и созерцайте. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю

Эта неделя принесёт всем много хорошего

05 июня 2023, 06:20, Анастасия Бичакова

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Неделя с 5 по 11 июня для многих будет удачной. Что сделать в ближайшие дни, чтобы стать счастливее, – в астрологическом прогнозе amic.ru для всех знаков зодиака.

1

Овен

На этой неделе не перегружайте себя работой. Оставьте сил на хобби и личную жизнь.
2

Телец

Займитесь своим образованием. Новые знания помогут вам идти вверх по карьерной лестнице и достичь целей.
3

Близнецы

Будьте собой и верьте в свои мечты. Не поддавайтесь чужому мнению и старайтесь отстаивать собственную точку зрения.
4

Рак

Наберитесь терпения и доведите все начатые дела до конца. Это поможет вам освободиться от чувства долга.
5

Лев

Расслабьтесь и получайте удовольствие от жизни.
6

Дева

Не отказывайте себе в приятных мелочах. Погуляйте, сходите в кафе или купите обновку.
7

Весы

Помиритесь с тем, с кем поссорились. Не вините себя и человека, с которым у вас произошёл конфликт. Постарайтесь разобраться в проблеме и прийти к общему решению.
8

Скорпион

Если у вас что-то не получается, обратитесь за помощью к близким и друзьям. Не отказывайтесь от поддержки.

9

Стрелец

Пробуйте новые хобби. Начните рисовать, танцевать, займитесь спортом или садоводством.
10

Козерог

Идите к своей цели и ничего не бойтесь.
11

Водолей

Экспериментируйте с внешностью и не оглядывайтесь ни на чьи стереотипы.
12

Рыбы

У Рыб эта неделя будет удачной для путешествий.
Фото: unsplash.com

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