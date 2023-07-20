"Растем и уже кушаем мясо". Барнаульский зоопарк показал видео с детенышами пумы

Маленькие хищники уже не боятся камеры и позируют перед ней

20 июля 2023, 15:20, ИА Амител

Барнаульский зоопарк показал кадры с детенышами пумы, которые уже немного подросли и не бояться позировать перед камерой. Кадры опубликовали в сообществе "Лесной сказки" во "ВКонтакте".

"Растём и уже кушаем мясо", – подчеркнули в сообщении.