Раздел имущества, переезд от родителей. Что мешает барнаульцам решать квартирные вопросы?

В агентстве недвижимости "Жилфонд" на бесплатной консультации помогут побороть сомнения и начать новую жизнь

24 марта 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFGKkQsz

Переезд. Семья / Фото создано с помощью нейросети Recraft

У многих в жизни возникала необходимость улучшить жилищные условия. Например, съехать от родителей, купить собственную квартиру после развода или сменить район. Но иногда мы откладываем такие решения не только из-за финансовых трудностей, но и страха перед неизвестностью, а также привычки к старому, пусть и неидеальному, положению вещей. Руководитель офиса барнаульского агентства недвижимости "Жилфонд" Наталья Кириченко поделилась историями из практики и дала советы, как сделать первый шаг к мечте.

Страх или привычка

"Начнем с того, что люди в принципе боятся перемен", – объясняет Наталья Кириченко.Многие всю жизнь живут в квартире, которая их не устраивает, жалуются на это, но так и не предпринимают шагов для улучшения условий. Чаще всего, отмечает эксперт, изменения происходят, когда терпеть уже невозможно.

Один из самых распространенных примеров из практики – молодой человек, который уже давно вырос, продолжает жить с родителями. Он чувствует себя неуютно под контролем родственников, но боится сделать первый шаг к независимой жизни. Страх может быть вызван множеством факторов: боязнью ответственности, финансовыми трудностями или простой привычкой.

"Если бы он пришел к нам в агентство, мы бы помогли найти даже самое маленькое личное пространство – комнату или студию, где можно начать новую жизнь. Это был бы первый шаг к независимости и свободе", – делится руководитель офиса "Жилфонда".Другой частный случай – пара, которая давно развелась, продолжает жить под одной крышей, потому что так удобнее. Но каждый день, проведенный в такой ситуации, – это упущенная возможность для обоих, считает Наталья Кириченко. А потому советует не тянуть с переменами.

Семья покупает дом / Фото создано с помощью нейросети Recraft

Еще один распространенный пример – семьи, которые живут в спальном районе, а их дети ходят в школу неподалеку. Родители же работают в центре города и ежедневно тратят на дорогу по два часа. Это означает, что они проводят 10 часов в неделю, 40 часов в месяц и 480 часов в год в пути.

"Согласитесь, это очень много времени, которое можно было бы потратить на отдых, хобби или приятные вещи", – замечает Наталья Кириченко. Однако семья боится переезда, ведь детям придется менять место учебы и секции. Тем не менее в практике агентства были те, кто все же решился на изменения и быстро адаптировался к новому месту, а жизнь стала гораздо удобнее.

Сделать первый шаг

"Страхи часто становятся преградой на пути к мечтам. Они заставляют оставаться в зоне комфорта, даже если эта зона уже давно перестала быть комфортной", – подытоживает эксперт.Она уверена, что сделать первый шаг очень просто. Для этого нужно просто обратиться за помощью.

"Приходите в агентство "Жилфонд" на индивидуальную бесплатную консультацию. Наши опытные специалисты помогут разобраться в желаниях и страхах", – рекомендует Наталья Кириченко.Независимо от того, хотите ли вы уютную квартиру в центре или небольшой дом за городом, агентство подберет для вас отличный вариант и поддержит на каждом этапе: от выбора недвижимости до оформления документов.

Агентство недвижимости "Жилфонд"

Адреса в Барнауле: ул. Малахова, 119; ул. Попова, 125

Тел.: +7 (3852) 201-001

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