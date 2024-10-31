"Разделить то, чего нет". Бюджет Алтайского края на 2025 год приняли в первом чтении

В нем пока только основные и еще не окончательные параметры, но депутаты уже поспорили, кому не хватает поддержки

31 октября 2024, 16:30, Александра Черданцева

Рассмотрение бюджета на сессии АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае приняли проект бюджета на следующий год. Пока только в первом чтении и только основные параметры – доходы, расходы, дефицит. Однако и они еще будут изменены после принятия федерального бюджета. И все же народные избранники нашли повод для дискуссии.

Каким будет бюджет в 2025 году?

Основные параметры бюджета на следующий год в первом чтении:

доходы – 167,5 млрд рублей;

в том числе налоговые и неналоговые доходы – 110,7 млрд рублей, безвозмездные поступления из федерального бюджета – 56,6 млрд (но это пока не вся сумма, окончательный размер помощи станет известен после принятия бюджета России);

в том числе налоговые и неналоговые доходы – 110,7 млрд рублей, безвозмездные поступления из федерального бюджета – 56,6 млрд (но это пока не вся сумма, окончательный размер помощи станет известен после принятия бюджета России); расходы – 179,4 млрд рублей;

дефицит – 11,9 млрд (максимальный размер).

Зампред алтайского правительства, министр финансов Данил Ситников обозначил основные приоритеты документа. Среди них безусловное выполнение всех социальных обязательств перед жителями, реализация национальных целей и мероприятий программы социально- экономического развития региона, поддержка участников СВО и членов их семей.

Данил Ситников / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Также в бюджете заложены средства на увеличение заработной платы бюджетникам из майского указа президента. С 1 января 2025 года их ждет индексация на 13,2%. Остальным бюджетникам зарплату повысят на 4,5% с 1 октября следующего года. Учтены в бюджете повышение МРОТ до 22 440 рублей и социальных выплат.

Что сказали депутаты?

КПРФ

По традиции по поводу бюджета высказалась каждая фракция. Например, депутаты КПРФ воздержались от голосования. Позицию коммунистов высказал Антон Арцибашев. В целом фракция отметила рост доходов и трат на здравоохранение и культуру. Но поставила правительству в вину упущение по некоторым сферам. Например, в прошлом году власти не вмешались с ценообразование на молоко, о чем просили люди, грозя гибелью мелких хозяйств. В итоге в 2024-м производители столкнулись с нехваткой молока, что приводит к росту цен. Теперь же власти не решают проблему с доплатами работникам скорой помощи, говорит Арцибашев.

"Кадровый голод в скорой помощи в сельской местности только усугубляется. Федеральная власть давно заявила, что эта проблема должна решаться за счет региональных бюджетов. Но наша региональная власть опять не желает решать эту проблему, денег в бюджете на дополнительную помощь работникам скорой не закладывается", – подчеркнул коммунист.

Антон Арцибашев / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Куда же идет увеличивающийся на 25% бюджет, задает он вопрос. И тут же отвечает: на чиновников.

"Например, на 25% увеличиваются расходы на функционирование правительства края, на 18% – на содержание финансовых органов", – заявил Антон Арцибашев.

Также партия негодует по поводу сокращений расходов на ЖКХ и недостаточные выплаты незащищенным категориям граждан.

ЛДПР

Либерал-демократы бюджет поддержали. Глава фракции Владимир Семенов пояснил: сейчас депутаты могут обсудить только основные параметры (доходы, расходы, дефицит), а по ним у всех партий вопросов нет. Так что нужно голосовать.

Владимир Семенов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Но при этом у ЛДПР возникли вопросы к сумме федеральной поддержки.

"Как был Алтайский край в десятке отстающих регионов, так там и находится, даже с учетом того миллиарда, который мы получаем на преодоление этой ситуации. Сейчас по бюджету миллиард дали, а 50 [миллиардов] забрали, но вот такими темпами мы с вами никогда и не исправим ситуацию. Федерация должна была нас поощрить за то, что мы наращиваем высокими темпами собственные доходы", – сказал Семенов.

Фракция уже готовит поправки ко второму чтению.

"Справедливая Россия – За правду"

Справедливороссы бюджет поддержали, хотя фракция СРЗП в Госдуме воздержалась от голосования за федеральный бюджет в первом чтении.

"В случае с краевым бюджетом ситуация принципиально иная, мы не популисты и прекрасно понимаем, что в доходной части бюджета с учетом нынешней экономической ситуации при всем желании нельзя было более существенно увеличить прогнозируемый объем собственных налоговых и неналоговых поступлений", – пояснил глава фракции Александр Молотов.

Но при этом социалисты ставят под сомнение прогноз социально-экономического развития края, который основан на уровне инфляции в следующем году 4,5%. Фракция считает, что она не будет такой низкой.

Александр Молотов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

И главное – прогнозируемые расходы краевого бюджета не позволят бороться с бедностью.

"В том числе с бедностью работающих граждан, настоящим бичом Алтайского края", – подчеркнул он, говоря о недостаточной индексации зарплат бюджетников и социальных выплат.

Также фракция предложит ко второму чтению увеличить поддержку муниципалитетов, повысить стипендии студентам, больше денег выделить на физкультуру и спорт и ряд других мер.

"Коммунисты России"

Фракция поддержала первое чтение, и при этом тоже сразу выступила с предложениями, которые будут рассматривать только ко второму чтению.

Глава фракции Сергей Матасов назвал с десяток инициатив. В их числе:

увеличить средства на социальную сферу, здравоохранение, науку, образование;

выделить больше средств на покупку школьных автобусов;

строить больше социального жилья;

найти деньги на окончание реконструкции краеведческого музея-долгостроя и так далее.

А еще "Коммунисты России" просят установить памятник Иосифу Сталину в центре Барнаула и выделить деньги на празднование для рождения ВЛКСМ.

"Единая Россия"

Единороссы бюджет поддерживают всегда. Главное, что демонстрирует документ, – устойчивое развитие региона, заявил председатель краевого Законодательного собрания, единоросс Александр Романенко.

"Проект бюджета отражает позитивные процессы, которые происходят в экономике региона. В своей расходной части он полностью решает вопросы исполнения социальных обязательств органов государственной власти перед жителями края, перед получателями различных мер социальной поддержки, перед муниципалитетами и обеспечивает приток инвестиций. Значительно, с 16 млрд до 25 млрд рублей, прирастает объем дорожного фонда. Растут затраты на реализацию краевой адресной инвестиционной программы", – подчеркнул спикер АКЗС.

Он призвал коллег представить свои предложения ко второму чтению, но обязательно учитывать реальные возможности бюджета.

Александр Романенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Не надо декларировать предложения, которые мы не сможем обеспечить финансовыми ресурсами. Не нужно обманывать ожидания людей", – заявил спикер.

Кстати, сами единороссы предлагают повысить объем помощи муниципалитетам, на поддержку местных инициатив и развитие комфортной городской среды, а также на здравоохранение, образование, культуру и спорт.

Зампред парламента Денис Голобородько назвал еще несколько приоритетов для фракции. Это заработная плата бюджетников, развитие инфраструктуры и поддержка городов и районов края.

"При рассуждении о том, на какие цели мы бы могли направить дополнительные средства, мы сегодня многие можем категории затронуть: медицинских работников и работников образования, работников культуры и спорта, простых детских тренеров. Но все эти предложения должны быть бюджетно обеспечены. Надо ответственно к этому подходить, а не просто пообещать отдельной категории граждан какие-то, извините, меня золотые горы <...>. Разделить то, чего у нас нет, не получится", – пожурил Голобородько депутатов, которые критикуют власти за неподдержку отдельных категорий граждан.

Не дожидаясь второго чтения, министр финансов Данил Ситников заверил, что правительство всегда строго контролирует соблюдение всех обязательств. Если инфляция больше запланированного, то повышают индексацию (к вопросу от "Справедливой России"). Когда есть возможность – выделяют муниципалитетам дополнительную помощь. На медицину траты растут, по работникам скорой помощи (о чем сказали в КПРФ) ищут варианты, как поднять зарплату. Что же касается расходов на правительство, в чем также упрекала КПРФ, Ситников напомнил, что все это он уже депутатам объяснял.

"Мы же с вами на одном языке говорим. В 2024 году принято решение об увеличении штатной численности подразделений правительства края, осуществляющих взаимодействие с органами военного управления в части прохождения и реализации специальной военной операции. Увеличение расходов на финансовую систему связано, в том числе, и с ростом численности Счетной палаты, это решение было принято АКЗС", – напомнил Ситников.

И призвал фракции критиковать конструктивно.

Второе чтение бюджета состоится в ноябре.