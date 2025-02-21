Раздельный счет. Что делать, если спутник сбежал со свидания не заплатив?
Как правило, брошенный посетитель ресторана может заплатить лишь за себя, однако есть нюансы
21 февраля 2025, 08:00, ИА Амител
Если ваш спутник внезапно покинул ресторан, оставив неоплаченный счет, вы имеете право заплатить только за себя. Однако есть нюансы, которые стоит учитывать заранее, рассказал "Секрету фирмы" юрист Андрей Саунин.
По закону посетитель оплачивает только свои заказы, если он не выступал поручителем или не участвовал в совместном заказе. Однако если пара делила блюда или напитки, ресторан может потребовать оплату с оставшегося.
"Если один человек покинул ресторан, не оплатив свою часть, оставшийся не обязан покрывать его долю, если он не выступал как поручитель или участник совместного заказа. Однако если пара заказывала блюда совместно, ресторан может требовать оплаты с оставшегося, так как услуга была оказана для обоих", – поясняет юрист.
Если же вы откажетесь платить, владелец заведения может подать гражданский иск или обратиться в полицию. Хотя привлечь к уголовной ответственности сложно, возможен штраф по статье 7.27.1 КоАП за причинение имущественного ущерба.
"Можно нарваться на штраф в размере до пятикратной стоимости ущерба, но не менее пяти тысяч рублей", – уточняет Саунин.
Есть несколько способов избежать неприятностей. Попросите раздельные счета – это сразу зафиксирует, что каждый платит только за себя. Если спутник сбежал, сразу сообщите персоналу – это снимет подозрения в соучастии. Требуйте документального оформления претензий, если ресторан настаивает на полной оплате.
"Если ваш спутник исчез, уведомите администрацию. Это снимет с вас подозрения в соучастии и позволит ресторану оперативно реагировать (например, вызвать полицию). Требуйте документального оформления претензий", – советует юрист.
В суде обычно принимают сторону ресторана, но если вы докажете, что не были связаны с заказом визави, например, через раздельные чеки или свидетельские показания, можно избежать выплаты чужого долга.
08:08:25 21-02-2025
В связях надо быть сдержанным и разборчивым.
А которые с пониженной социальной ответственностью - платите.
08:25:49 21-02-2025
Дома есть нужно, а не разводить парней для самоутверждения. Видел наглую особу, которая имея в молодости топовую внешку всегда брала на свидание с собой страшную усатую подружку и ножками топ-топ в ресторан подороже парней вела.
08:48:39 21-02-2025
Гость (08:25:49 21-02-2025) Дома есть нужно, а не разводить парней для самоутверждения. ... Никогда не говори девушке про её усы,даже если они чертовски прекрасны)
08:51:35 21-02-2025
Гость (08:25:49 21-02-2025) Дома есть нужно, а не разводить парней для самоутверждения. ... а зачем подружку?
08:58:37 21-02-2025
ололо (08:51:35 21-02-2025) а зачем подружку?... для выпендрёжа конечно же. Поднимают себе самооценку за счёт влюблённого парня таким образом. Мол вот какая я, меня даже с подружкой надурняк кормят поят, а вас кидают после заказа.
09:08:34 21-02-2025
Гость (08:58:37 21-02-2025) для выпендрёжа конечно же. Поднимают себе самооценку за счёт... подружку то зачем с собой? накормить?
10:10:44 21-02-2025
Гость (08:25:49 21-02-2025) Дома есть нужно, а не разводить парней для самоутверждения. ... если брала с собой подружку, чтобы накормить, то человек хороший и жалостливый. женись, голодным не оставит.
10:44:24 21-02-2025
Элен без ребят (10:10:44 21-02-2025) если брала с собой подружку, чтобы накормить, то человек хор... Эта роковуха была), её лишь мажоры для брака интересовали, их она сама кормила, а скромных ребят на рестораны раскручивала. Так увы она одна и осталась...
11:05:17 21-02-2025
Гость (10:44:24 21-02-2025) Эта роковуха была), её лишь мажоры для брака интересовали, и... Почему "увы"? Можт ей зашибись одной?
11:15:40 21-02-2025
Гость (11:05:17 21-02-2025) Почему "увы"? Можт ей зашибись одной?... Взгляд кричит о боли одиночества. Человек существо парное.
11:45:05 21-02-2025
Гость (11:15:40 21-02-2025) Взгляд кричит о боли одиночества. Человек существо парное.... Как вы описали ситуацию - её целенаправленные действия не были направленны на человеческий парный союз. А как раз на потребительское комфортное одиночество. Либо она настолько тупа, что делая одно, ожидает прямо противоположного результата.
09:17:11 21-02-2025
Если девка тащит вас в пожрать, значит ей пожрать - вы сами ей не интересны. Платите и используйте по назначению.
09:39:23 21-02-2025
Гость (09:17:11 21-02-2025) Если девка тащит вас в пожрать, значит ей пожрать - вы сами ... Силой брать прямо в жральне?) В больших городах есть целый отлаженный бизнес на консумации. Посмотрите видео как и кто страхуют этих красоток.
09:45:18 21-02-2025
Гость (09:39:23 21-02-2025) Силой брать прямо в жральне?) В больших городах есть целый о... в фитнес-центрах в городах в правилах поведения написано - во время тренировок не разговаривать, только с персональным тренером.
ну, не клеили штоб.
09:50:41 21-02-2025
Musik (09:45:18 21-02-2025) в фитнес-центрах в городах в правилах поведения написано - в... в таких качалках без радости качаться) А вообще есть красотки злоупотребляющие своей красой, и есть спортсмены злоупотребляющие навыками единоборств. Они договариваются и морщат наивных парней. Выбирают нищих, их грабить легче.
09:58:58 21-02-2025
Гость (09:50:41 21-02-2025) в таких качалках без радости качаться) А вообще есть красотк... согл.
побоку весь этот гламур.
ни то ни сё - ни качки, ни разврата.
15:49:18 21-02-2025
Гость (09:17:11 21-02-2025) Если девка тащит вас в пожрать, значит ей пожрать - вы сами ... молодое поколение девушек к сожалению необучено себе даже яишницу пожарить не то что чтото посложнее приготовить. Поэтому девушка вполне может вас пригласить поесть. Не надо за пару рублей ее обязывать к чему то. Не будьте жадным.
19:14:46 21-02-2025
Гость (15:49:18 21-02-2025) молодое поколение девушек к сожалению необучено себе даже яи... А зачем она тогда вообще нужна?
10:59:47 21-02-2025
К чему все эти рестораны, театры, балы ???
Молодой офицер спрашивает у поручика Ржевского:
- Как вы ухитряетесь каждый день иметь новую женщину?
- Оччень просто. Подхожу и говорю: мадам, разрешите Вам впердолить!
- Но, поручик, за такое можно и по морде...
- Бывает. Но обычно впердоливаю.
12:55:32 21-02-2025
Гость (10:59:47 21-02-2025) К чему все эти рестораны, театры, балы ???Молодой оф... у нас город маленький - долго так не получится.