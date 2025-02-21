Раздельный счет. Что делать, если спутник сбежал со свидания не заплатив?

Как правило, брошенный посетитель ресторана может заплатить лишь за себя, однако есть нюансы

21 февраля 2025, 08:00, ИА Амител

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Если ваш спутник внезапно покинул ресторан, оставив неоплаченный счет, вы имеете право заплатить только за себя. Однако есть нюансы, которые стоит учитывать заранее, рассказал "Секрету фирмы" юрист Андрей Саунин.

По закону посетитель оплачивает только свои заказы, если он не выступал поручителем или не участвовал в совместном заказе. Однако если пара делила блюда или напитки, ресторан может потребовать оплату с оставшегося.

"Если один человек покинул ресторан, не оплатив свою часть, оставшийся не обязан покрывать его долю, если он не выступал как поручитель или участник совместного заказа. Однако если пара заказывала блюда совместно, ресторан может требовать оплаты с оставшегося, так как услуга была оказана для обоих", – поясняет юрист.

Если же вы откажетесь платить, владелец заведения может подать гражданский иск или обратиться в полицию. Хотя привлечь к уголовной ответственности сложно, возможен штраф по статье 7.27.1 КоАП за причинение имущественного ущерба.

"Можно нарваться на штраф в размере до пятикратной стоимости ущерба, но не менее пяти тысяч рублей", – уточняет Саунин.

Есть несколько способов избежать неприятностей. Попросите раздельные счета – это сразу зафиксирует, что каждый платит только за себя. Если спутник сбежал, сразу сообщите персоналу – это снимет подозрения в соучастии. Требуйте документального оформления претензий, если ресторан настаивает на полной оплате.

"Если ваш спутник исчез, уведомите администрацию. Это снимет с вас подозрения в соучастии и позволит ресторану оперативно реагировать (например, вызвать полицию). Требуйте документального оформления претензий", – советует юрист.

В суде обычно принимают сторону ресторана, но если вы докажете, что не были связаны с заказом визави, например, через раздельные чеки или свидетельские показания, можно избежать выплаты чужого долга.