Разговор уже подготовлен. Трамп намерен вскоре созвониться с Путиным

Американский лидер упомянул об этом во время общения с журналистами

08 октября 2026, 01:02, ИА Амител

Дональд Трамп и Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него запланирован телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер упомянул об этом во время общения с журналистами в Белом доме. О подготовке контакта между лидерами также сообщали американские СМИ.

"У меня подготовлен телефонный разговор. Сегодня у него день рождения. Сегодня день рождения Владимира Путина", - сказал Трамп.

Дополнительных подробностей о времени и предполагаемой продолжительности разговора Трамп не привел.