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Разговор уже подготовлен. Трамп намерен вскоре созвониться с Путиным

Американский лидер упомянул об этом во время общения с журналистами

08 октября 2026, 01:02, ИА Амител

Дональд Трамп и Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Дональд Трамп и Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него запланирован телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер упомянул об этом во время общения с журналистами в Белом доме. О подготовке контакта между лидерами также сообщали американские СМИ.

"У меня подготовлен телефонный разговор. Сегодня у него день рождения. Сегодня день рождения Владимира Путина", - сказал Трамп.

Дополнительных подробностей о времени и предполагаемой продолжительности разговора Трамп не привел.

Владимир Путин Политика Дональд Трамп

Комментарии 4

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песня о главном.

08:10:21 08-10-2026

Разговоры, разговоры,
Слово к слову тянется.
Разговоры стихнут скоро,
А любовь останется.©

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Гость

09:55:24 08-10-2026

Картинка хорошая

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Гость

11:25:16 08-10-2026

Его все рано никто не слушается

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Гость

13:43:39 08-10-2026

но ему сначала надо посоветоваться со своими товарищами олигархами, со своим окружением.Потому что демократия....

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