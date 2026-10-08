Разговор уже подготовлен. Трамп намерен вскоре созвониться с Путиным
Американский лидер упомянул об этом во время общения с журналистами
08 октября 2026, 01:02, ИА Амител
Дональд Трамп и Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него запланирован телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер упомянул об этом во время общения с журналистами в Белом доме. О подготовке контакта между лидерами также сообщали американские СМИ.
"У меня подготовлен телефонный разговор. Сегодня у него день рождения. Сегодня день рождения Владимира Путина", - сказал Трамп.
Дополнительных подробностей о времени и предполагаемой продолжительности разговора Трамп не привел.
08:10:21 08-10-2026
Разговоры, разговоры,
Слово к слову тянется.
Разговоры стихнут скоро,
А любовь останется.©
09:55:24 08-10-2026
Картинка хорошая
11:25:16 08-10-2026
Его все рано никто не слушается
13:43:39 08-10-2026
но ему сначала надо посоветоваться со своими товарищами олигархами, со своим окружением.Потому что демократия....