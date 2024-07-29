Разгружая столицы. Эксперты рассказали о перспективах жилой застройки малых городов

И других тенденциях рынка строительства

29 июля 2024, 09:50, ИА Амител erid: LjN8Jx3pZ

Бизнес-форум "Недвижимость с видом на будущее" / Фото: Алёна Траут

Развитие малоэтажного домостроения, растущий спрос на комфортные многоэтажки, появление на рынке апартаментов и приход застройщиков в малые города. Это тенденции, характерные для всей страны. Что-то раньше, что-то чуть позже появилось и в регионах Сибири. У всех этих новшеств, в общем-то, одна причина – тренд на развитие провинции. Что это изменит и как с этим работать, обсудили на бизнес-форуме для риелторов "Недвижимость с видом на будущее". Мероприятие прошло в Барнауле 23 июля.

Строительство в малых городах

Организатором бизнес-форума выступила компания "Оптимум". Это девелопер, который работает в Алтайском крае и Новосибирской области. Собственно один из трендов задает сам застройщик. Речь о развитии строительного рынка в малых городах. В Новосибирской области компания активно занимается возведением жилых комплексов в городе Обь. Сейчас там стоят ЖК "Воздушная гавань" (сдана 1-я очередь), скоро стартуют работы по ЖК "Воздушная гавань 2.0".

В Алтайском крае у компании есть объекты в Барнауле. Но акцент на строительстве в Новоалтайске. В ноябре 2023 года там началось возведение ЖК "Островский".

"Малые города, особенно города-спутники региональных столиц, – это новое и перспективное направление. И мы заходим туда не просто, чтобы строить дома и продавать квартиры. Мы формируем рынок, поэтому сразу ставим планку не ниже комфорт-лайт. А еще берем на себя социальную функцию – создание рабочих мест и экономическую, своими домами, дворами, благоустройством делая город более привлекательным для жизни", – рассказал amic.ru руководитель строительной компании "Оптимум" Владислав Рыжков.

Он убежден, что благодаря более активной застройке Новоалтайск получит "вторую жизнь" как город – спутник Барнаула.

"У жителей Новоалтайска есть запрос на уровень жизни как в Барнауле. И при этом желание жить в более тихом и спокойном месте. Многие районы краевой столицы давно перенаселены, и Новоалтайск в этом плане – отличный вариант для тех, кто хочет быть поближе к большому городу, но не жить в нем. Транспортная доступность уже обеспечена, есть все необходимые социальные объекты, а наша задача – сделать инфраструктуру для жизни", – добавил девелопер.

Тенденцию на развитие малых городов отмечает и Мирослава Трубченко, новосибирский эксперт, бренд-менеджер экосистемы для девелоперов OneCompany ("Уанкомпани").

По ее словам, в крупных сибирских городах ощущается серьезный перегруз, особенно в центральной части. "Разгружают" их не только застройщики, но и власти.

"Мы видим, что правительство обратило внимание на малые города. Сейчас стоит задача создавать там инфраструктуру, центры развлечений, молодежную среду, новые рабочие места, бизнес- и торговые центры. Чтобы люди могли там не просто жить, но и работать, развлекаться, никуда не выезжая", – отметила в беседе с amic.ru Мирослава Трубченко.

Бизнес-форум "Недвижимость с видом на будущее" / Фото: Алёна Траут

Семейная ипотека

Именно поэтому обновленная семейная ипотека под 6 % не действует в Москве и Санкт-Петербурге, акцент – на менее населенные города. Мирослава Трубченко подробно рассказала участникам форума о новых правилах этой госпрограммы.

И отметила, что семейный клиентский сегмент – очень перспективное направление для агентств недвижимости.

Малоэтажное строительство

Вторая сторона этой медали – бурное строительство коттеджей в пригородных поселках и близлежащих к городу районах. И сейчас Барнаул – яркий тому пример. Если еще несколько лет назад строили в основном своими силами, с привлечением частных, нередко неофициальных бригад, то теперь развитие этого рынка взяли в свои руки застройщики. И продается уже не услуга по строительству дома, а проект с облагороженной территорией, дом под ключ, а скоро еще и дом с техникой и мебелью.

"2023-2024 годы можно назвать временем продаж каталогами. Клиенты приходят, смотрят каталог типовых проектов и готовыхдомов. Это удобно и быстро: типовой проект возводится от трех месяцев", – сказала Мирослава Трубченко.

Частные дома становятся все более популярными, но и цена на них растет быстрее и зачастую она выше, чем на квартиры в многоэтажках.

Бизнес-форум "Недвижимость с видом на будущее" / Фото: Алёна Траут

И многое другое

Это только малая часть тем, которую затронули на бизнес-форуме. Так, представитель Сбербанка Роман Танков рассказал о ставках по ипотеке и имеющихся дисконтах.

А Мирослава Трубченко представила еще одно новое для Сибири направление – апартаменты. Это не жилье, не квартира, а коммерческий объект, но его можно использовать для сдачи в аренду на короткий и длительный срок, как гостиничный номер, а также под бизнес-офис.

Директор проектного бюро "Эталонпроект" Андрей Зигунов и основатель архитектурного бюро MDVA Дмитрий Индюков назвали тренды в благоустройстве многоквартирных домов. Из главного и самого интересного:

застройщики все чаще делают дворы без машин с больших количеством локаций для отдыха и развлечения жильцов;

квартиры проектируют с высокими потолками, гардеробными, несколькими санузлами;

в приоритете комплексный подход – единый стиль дома, двора и окружающей территории.

Участники мероприятия – риелторы Барнаула – задавали вопросы, делились своим опытом и в целом такой формат встреч оценили хорошо.

"Клиенты сейчас приходят к нам все более информированными, подготовленными. Они и сами уже много знают, поэтому нам, как профессионалам, важно давать качественную услугу. Этот форум – отличная возможность пообщаться с экспертами и узнать побольше о тенденциях рынка недвижимости. Да и в целом это хороший шаг в формировании цивилизованного и профессионального риелторского сообщества", – рассказала amic.ru риелтор агентства недвижимости "Самолет плюс" в Барнауле Олеся Рыжковская.

"Оптимум" (ООО "СЗ ИСК Оптимум Сибирь")

Отдел продаж в Барнауле: Павловский тракт, 243, БЦ "Альфа", 2-й этаж, офис 41

Тел.: 8 (3852) 23-51-51

gk-optimum.ru

Реклама