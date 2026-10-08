Разница между самой высокой и самой низкой пенсией в России достигла 25 тысяч рублей

Средний показатель по стране — около 25,8 тысяч рублей

08 октября 2026, 09:47, ИА Амител

Пенсия, пенсионер / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В августе разница между максимальным и минимальным показателем достигла почти 25 тысяч рублей. К таким выводам пришел ТАСС, который проанализировал статистические данные и выявил значительный разрыв в размерах средних пенсий неработающих граждан по регионам России.

Наибольший размер пенсионного обеспечения в августе 2026 года зафиксирован на Чукотке — он составил 43 986 рублей. Наименьший показатель отмечен в Дагестане — 19 256 рублей. Именно эта разница и формирует указанный разрыв порядка 25 тысяч рублей.

Средний размер пенсии неработающих пенсионеров по стране в августе 2026 года равнялся 25 849 рублям. При этом, согласно актуальным данным Соцфонда, средняя пенсия в России составляет 25 469 рублей.

Ранее сообщалось, как получить пенсию в 100 тысяч рублей. По словам Светланы Бессараб, основа будущей пенсии — официальная зарплата.