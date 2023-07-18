В Барнауле произошла стрельба из-за разозлившегося на ночных гуляк горожанина

Инцидент случился на Змеиногорском тракте

18 июля 2023, 07:30, ИА Амител

Кадр: Barnaul 22

В Барнауле произошла стрельба, когда горожанин попытался утихомирить расшумевшихся ночных гуляк.

Как пишет Barnaul 22, инцидент случился минувшей ночью на Змеиногорском тракте. Компания молодых людей устроила во дворе "музыкальный вечер" с приглашенным вокалистом и переносной большой колонкой.

"Одному из жителей не понравился шум, и он вышел сделать замечание. Итог – разбитая аудиосистема, стрельба и испорченное настроение", – пишет сообщество.

На кадрах недовольный шумом барнаулец пинает колонку, а в ответ один из участников вечерники делает выстрел. По предварительным данным, пострадавших нет.