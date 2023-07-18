В Барнауле произошла стрельба из-за разозлившегося на ночных гуляк горожанина
Инцидент случился на Змеиногорском тракте
18 июля 2023, 07:30, ИА Амител
Кадр: Barnaul 22
В Барнауле произошла стрельба, когда горожанин попытался утихомирить расшумевшихся ночных гуляк.
Как пишет Barnaul 22, инцидент случился минувшей ночью на Змеиногорском тракте. Компания молодых людей устроила во дворе "музыкальный вечер" с приглашенным вокалистом и переносной большой колонкой.
"Одному из жителей не понравился шум, и он вышел сделать замечание. Итог – разбитая аудиосистема, стрельба и испорченное настроение", – пишет сообщество.
На кадрах недовольный шумом барнаулец пинает колонку, а в ответ один из участников вечерники делает выстрел. По предварительным данным, пострадавших нет.
07:33:56 18-07-2023
Круто замесил. Но прав.
07:44:12 18-07-2023
Закон о тишине никто не отменял. Если бы полиция чаще патрулировала дворовые территории, этого бы не случилось.
11:28:20 18-07-2023
Гость (07:44:12 18-07-2023) Закон о тишине никто не отменял. Если бы полиция чаще патрул... Забудьте уже про закон о тишине, там доказать надо, а полицейские не документируют шум, этим теперь занимается администрация и штраф 500 руб., заплатят и опять гулять будут.
11:48:25 18-07-2023
Гость (11:28:20 18-07-2023) Забудьте уже про закон о тишине, там доказать надо, а полице... Правовое государство))))))))))
12:21:33 18-07-2023
Гость (11:48:25 18-07-2023) Правовое государство))))))))))... Все законы защищают только действующую власть, закон о тишине мертвый закон.
08:07:14 18-07-2023
Не понравилось всем, а смелости решить этот вопрос нашлось только у одного МУЖЧИНЫ. Со стрельбой он конечно переборщил
08:34:50 18-07-2023
горожанка (08:07:14 18-07-2023) Не понравилось всем, а смелости решить этот вопрос нашлось т... А как иначе достучаться до замутненного вседозволенностью сознания гопоты?
08:42:26 18-07-2023
горожанка (08:07:14 18-07-2023) Не понравилось всем, а смелости решить этот вопрос нашлось т... Стрелял то певец. Мужчина пинком ноги прекратил ночной концерт, которые молодые люди устроили во дворе многоквартирного дома На Змеиногорском тракте какие то молодые ребята решили устроить праздник в честь дня рождения и пригласили певца в 12 часов ночи, позже из подъезда вышел мужчина и со всей силы пнул колонку, а певец пошел на него с пистолетом.
09:07:29 18-07-2023
Поддерживаю! Приглашаю к нам во двор вправлять ночным гулякам мозг на место - работы непочатый край!
09:37:16 18-07-2023
Гость (09:07:29 18-07-2023) Поддерживаю! Приглашаю к нам во двор вправлять ночным гуляка... И к нам, и к нам во двор пожалуйста!)
09:53:30 18-07-2023
Гость (09:37:16 18-07-2023) И к нам, и к нам во двор пожалуйста!) ... Нет уж! Мы первые позвали!
09:39:44 18-07-2023
Гость (09:07:29 18-07-2023) Поддерживаю! Приглашаю к нам во двор вправлять ночным гуляка... А еще к бане-сауне Малинки можно ему каждую ночь приезжать. Там и поющие и визжащие и дерущиеся, на любой вкус ушлепков хватает.
09:48:29 18-07-2023
опытный музыкант однако, подготовился для ночного пения
13:26:57 18-07-2023
Гость (09:48:29 18-07-2023) опытный музыкант однако, подготовился для ночного пения... Так не в первый раз на выезде!
09:51:45 18-07-2023
Очень неосмотрительно. Потом запросто устроят этому мужику стрельбу уже по его панорамному остеклению "а-ля у нас тут анталия" или машину сожгут.
10:38:40 18-07-2023
НЕПОНЯТНА позиция стражей порядка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! что за произвол творят свои бездействием! ????? Как в пещерном веке живем!
11:00:20 18-07-2023
Зарплату полицаев отдать человеку, который прекратил "концерт".
14:50:08 18-07-2023
Довелось вызывать полицию в этом году, кое как через 2 часа приехали, Со слов сотрудника у них один экипаж на весь Ленинский район и Научный городок. Вот и жди помощи
15:12:42 18-07-2023
гость (14:50:08 18-07-2023) Довелось вызывать полицию в этом году, кое как через 2 часа ... как вариант, заказать им такси, чтобы привезли от участка до вас
15:55:20 18-07-2023
Гость (15:12:42 18-07-2023) как вариант, заказать им такси, чтобы привезли от участка до... А кто на такси то поедет, дежурный по отделению или дежурный по городу? Простых сотрудников не хватает.
22:46:05 18-07-2023
Гость (15:55:20 18-07-2023) А кто на такси то поедет, дежурный по отделению или дежурный... А , Вы , предложите членам партии КПРФ и Справедливой России побыть в роле дружинников , если сотрудников не хватает . Сейчас лето , свежий воздух , гулять вечерами компанией по улицам с повязочками на рукаве , ПРЕЛЕСТЬ . И оформить это официально , что члены партии реально помогали работе полиции , давать за это грамоты людям за участие , эти грамоты будут в портфолио .....
21:01:44 18-07-2023
СЕБЯ МОЛОДЫМИ ВСПОМНИТЕ,НЕУЖЕЛИ НИ РАЗУ НЕ БАРАГОЗИЛИ,
23:14:56 18-07-2023
Гость (21:01:44 18-07-2023) СЕБЯ МОЛОДЫМИ ВСПОМНИТЕ,НЕУЖЕЛИ НИ РАЗУ НЕ БАРАГОЗИЛИ,... А ты чего больше любил, барагозить или букаранить?