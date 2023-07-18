НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле произошла стрельба из-за разозлившегося на ночных гуляк горожанина

Инцидент случился на Змеиногорском тракте

18 июля 2023, 07:30, ИА Амител

Кадр: Barnaul 22
Кадр: Barnaul 22

В Барнауле произошла стрельба, когда горожанин попытался утихомирить расшумевшихся ночных гуляк.

Как пишет Barnaul 22, инцидент случился минувшей ночью на Змеиногорском тракте. Компания молодых людей устроила во дворе "музыкальный вечер" с приглашенным вокалистом и переносной большой колонкой.

"Одному из жителей не понравился шум, и он вышел сделать замечание. Итог – разбитая аудиосистема, стрельба и испорченное настроение", – пишет сообщество.

На кадрах недовольный шумом барнаулец пинает колонку, а в ответ один из участников вечерники делает выстрел. По предварительным данным, пострадавших нет.

Барнаул Происшествия

Комментарии 23

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Гость

07:33:56 18-07-2023

Круто замесил. Но прав.

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Гость

07:44:12 18-07-2023

Закон о тишине никто не отменял. Если бы полиция чаще патрулировала дворовые территории, этого бы не случилось.

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Гость

11:28:20 18-07-2023

Гость (07:44:12 18-07-2023) Закон о тишине никто не отменял. Если бы полиция чаще патрул... Забудьте уже про закон о тишине, там доказать надо, а полицейские не документируют шум, этим теперь занимается администрация и штраф 500 руб., заплатят и опять гулять будут.

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Гость

11:48:25 18-07-2023

Гость (11:28:20 18-07-2023) Забудьте уже про закон о тишине, там доказать надо, а полице... Правовое государство))))))))))

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Гость

12:21:33 18-07-2023

Гость (11:48:25 18-07-2023) Правовое государство))))))))))... Все законы защищают только действующую власть, закон о тишине мертвый закон.

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горожанка

08:07:14 18-07-2023

Не понравилось всем, а смелости решить этот вопрос нашлось только у одного МУЖЧИНЫ. Со стрельбой он конечно переборщил

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Гость

08:34:50 18-07-2023

горожанка (08:07:14 18-07-2023) Не понравилось всем, а смелости решить этот вопрос нашлось т... А как иначе достучаться до замутненного вседозволенностью сознания гопоты?

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Гость

08:42:26 18-07-2023

горожанка (08:07:14 18-07-2023) Не понравилось всем, а смелости решить этот вопрос нашлось т... Стрелял то певец. Мужчина пинком ноги прекратил ночной концерт, которые молодые люди устроили во дворе многоквартирного дома На Змеиногорском тракте какие то молодые ребята решили устроить праздник в честь дня рождения и пригласили певца в 12 часов ночи, позже из подъезда вышел мужчина и со всей силы пнул колонку, а певец пошел на него с пистолетом.

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Гость

09:07:29 18-07-2023

Поддерживаю! Приглашаю к нам во двор вправлять ночным гулякам мозг на место - работы непочатый край!

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Гость

09:37:16 18-07-2023

Гость (09:07:29 18-07-2023) Поддерживаю! Приглашаю к нам во двор вправлять ночным гуляка... И к нам, и к нам во двор пожалуйста!)

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Гость

09:53:30 18-07-2023

Гость (09:37:16 18-07-2023) И к нам, и к нам во двор пожалуйста!) ... Нет уж! Мы первые позвали!

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Гость

09:39:44 18-07-2023

Гость (09:07:29 18-07-2023) Поддерживаю! Приглашаю к нам во двор вправлять ночным гуляка... А еще к бане-сауне Малинки можно ему каждую ночь приезжать. Там и поющие и визжащие и дерущиеся, на любой вкус ушлепков хватает.

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Гость

09:48:29 18-07-2023

опытный музыкант однако, подготовился для ночного пения

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Гость

13:26:57 18-07-2023

Гость (09:48:29 18-07-2023) опытный музыкант однако, подготовился для ночного пения... Так не в первый раз на выезде!

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Гость

09:51:45 18-07-2023

Очень неосмотрительно. Потом запросто устроят этому мужику стрельбу уже по его панорамному остеклению "а-ля у нас тут анталия" или машину сожгут.

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Гость

10:38:40 18-07-2023

НЕПОНЯТНА позиция стражей порядка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! что за произвол творят свои бездействием! ????? Как в пещерном веке живем!

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Гость

11:00:20 18-07-2023

Зарплату полицаев отдать человеку, который прекратил "концерт".

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гость

14:50:08 18-07-2023

Довелось вызывать полицию в этом году, кое как через 2 часа приехали, Со слов сотрудника у них один экипаж на весь Ленинский район и Научный городок. Вот и жди помощи

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Гость

15:12:42 18-07-2023

гость (14:50:08 18-07-2023) Довелось вызывать полицию в этом году, кое как через 2 часа ... как вариант, заказать им такси, чтобы привезли от участка до вас

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Гость

15:55:20 18-07-2023

Гость (15:12:42 18-07-2023) как вариант, заказать им такси, чтобы привезли от участка до... А кто на такси то поедет, дежурный по отделению или дежурный по городу? Простых сотрудников не хватает.

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Гость

22:46:05 18-07-2023

Гость (15:55:20 18-07-2023) А кто на такси то поедет, дежурный по отделению или дежурный... А , Вы , предложите членам партии КПРФ и Справедливой России побыть в роле дружинников , если сотрудников не хватает . Сейчас лето , свежий воздух , гулять вечерами компанией по улицам с повязочками на рукаве , ПРЕЛЕСТЬ . И оформить это официально , что члены партии реально помогали работе полиции , давать за это грамоты людям за участие , эти грамоты будут в портфолио .....

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Гость

21:01:44 18-07-2023

СЕБЯ МОЛОДЫМИ ВСПОМНИТЕ,НЕУЖЕЛИ НИ РАЗУ НЕ БАРАГОЗИЛИ,

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Гость

23:14:56 18-07-2023

Гость (21:01:44 18-07-2023) СЕБЯ МОЛОДЫМИ ВСПОМНИТЕ,НЕУЖЕЛИ НИ РАЗУ НЕ БАРАГОЗИЛИ,... А ты чего больше любил, барагозить или букаранить?

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