Разработчик российского аналога Word закончил 2023 год с миллиардными убытками
В компании это связали со снижением закупок софта
02 апреля 2024, 10:32, ИА Амител
Разработчик программного пакета "МойОфис" "Новые облачные технологии" закончил 2023 год с миллиардными убытками. Об этом сообщает РБК.
По данным портала, выручка компании снизилась на 43,8% по сравнению с 2022 годом и составила около 1,9 миллиарда рублей.
"Она получила чистый убыток 5,2 миллиарда рублей вместо прибыли 386,5 миллиона рублей годом ранее", - сказано в сообщении.
Отмечается, что НОТ имела убытки несколько лет подряд, пока не получила прибыль в 2022 году.
В компании такие результаты связали с тем, что убыток связан со снижением темпа импортозамещения иностранных программ, нехваткой денег на закупку программных пакетов у государственных и окологосударственных клиентов, а также отказом от российского софта иностранными клиентами.
10:39:27 02-04-2024
Не понятно, откуда убыток? Они ничего не приобретают, значит убыток только из-за ЗП, аренде и т.п. оптимизируйте траты и все будет ОК
10:46:53 02-04-2024
Гость (10:39:27 02-04-2024) Не понятно, откуда убыток? Они ничего не приобретают, значит... Вы не учли расходы на распил.
10:46:39 02-04-2024
Колесо для велосипеда не изобрелось...
11:02:09 02-04-2024
Многомилиарлные убытки не понятны. Убытки впринципе понятны. Довольно часто общаюсь с людьми, которые говорят паринципиально ни за что в сети не плачу, всё качаю с торентов. Вот тут убытки потому что компания набрала штат сотрудников, программистов, маркетологов, бухгалтеров. Снимают помещение, платят налоги, а с продукта прибыли не получают. Пиратить нужно только иностранный софт, вопервых он нам не по карману, во вторых сами виноваты. Отечественный продукт надо покупать, но и стоимость его высчитать должна не из соответствия зарубежным продуктам, а исходя их себестоимости.
12:13:09 02-04-2024
Гость (11:02:09 02-04-2024) Многомилиарлные убытки не понятны. Убытки впринципе понятны.... Стоимость лицензии МойОфис на один компьютер на один год - 6900руб. А они точно Наши?
16:47:41 02-04-2024
Для предприятий это копейки. Для дома есть бесплатные версии: текст и таблицы.
12:14:11 02-04-2024
Гость (11:02:09 02-04-2024) Многомилиарлные убытки не понятны. Убытки впринципе понятны.... Боюсь огорчить, если бы НАШ софт стоил нормально, соответствие качеству, мы бы покупали. А когда наш дырявый недоделанный, непонятный в унификации софт, стоит в 5 раз дороже уже зарекомендовавших импортных брендов, то очень мало АДЕКВАТНЫХ людей вместо скачивания стабильного и бесплатного, пусть пиратского импортного софта, предпочтут дорогой платный отечественный бета софт.
А убытки колоссальные. тут на лицо распит госсредств. За это надо наказывтаь, чтобы другим не угодно было. Сильно наказывать. Моя работа за компом, целыми днями, даже я не слышал о том, чтобы такой софт вообще был. Вот он маркетинговый итог. А зарплату поди получали маркетологи и рекламщики.
21:50:47 02-04-2024
Гость (12:14:11 02-04-2024) Боюсь огорчить, если бы НАШ софт стоил нормально, соответств... О каких госсоредствах идет речь? МойОфис это не госорганизация, а обычная коммерческая компания. То, что у них клиенты в основном корпорации еще не говорит о том, что им из бюджета хоть что-то дают
21:48:37 02-04-2024
Гость (11:02:09 02-04-2024) Многомилиарлные убытки не понятны. Убытки впринципе понятны.... Знаете, я думаю, что в крупных корпорациях с цифрами умеют работать и стоимость как раз посчитана, исходя из себестоимости. А вот то, что наших надо поддерживать, тут я с вами соверешшно согласен. Итак уже отстали в развитии, надо быстро догонять.
11:22:00 02-04-2024
Просто нужно сидеть писать код! А не в танчики играть... и чуть-чуть пописать когда устал от стрельбы... Да они собственно сейчас уже и не пишут... Правильно копируй и вставляй... Вот и всё!
12:25:06 02-04-2024
Там 1000 программистов, получающих по 5 млн в год? Сколько из них реально программистов, а сколько мертвых душ или ничего не делающих родственников и любовниц?
12:28:34 02-04-2024
ну надо же какая неприятность, "изобретатели" моего офиса прогорают )))
09:00:27 03-04-2024
Те, кто может написать полезную прогу, в России не живет. Точнее не выживают.