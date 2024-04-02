Разработчик российского аналога Word закончил 2023 год с миллиардными убытками

В компании это связали со снижением закупок софта

02 апреля 2024, 10:32, ИА Амител

Работа за компьютером / Фото: unsplash.com

Разработчик программного пакета "МойОфис" "Новые облачные технологии" закончил 2023 год с миллиардными убытками. Об этом сообщает РБК.

По данным портала, выручка компании снизилась на 43,8% по сравнению с 2022 годом и составила около 1,9 миллиарда рублей.



"Она получила чистый убыток 5,2 миллиарда рублей вместо прибыли 386,5 миллиона рублей годом ранее", - сказано в сообщении.

Отмечается, что НОТ имела убытки несколько лет подряд, пока не получила прибыль в 2022 году.

В компании такие результаты связали с тем, что убыток связан со снижением темпа импортозамещения иностранных программ, нехваткой денег на закупку программных пакетов у государственных и окологосударственных клиентов, а также отказом от российского софта иностранными клиентами.