Разработки для отечественных процессоров "Байкал" уйдут с молотка
Владелец РИД, "Т-Платформы", обанкротился еще в 2022 году
31 августа 2023, 09:01, ИА Амител
Разработки отечественных процессоров "Байкал-М" выставили на торги. Как сообщает "Ъ", в рамках банкротства АО "Т-Платформы", которое в 2012 году создало дизайн-центр "Байкал Электроникс", на аукцион выставлены права на разработки патенты — общая сумма имущества оценена 484 млн рублей.
С молотка уйдут результаты интеллектуальной деятельности, которые используются про производстве микропроцессоров "Байкал-М", материнских плат, компонентов в составе ноутбуков, блейд-серверов и другой электронике. Кроме того, на аукцион выставлены 3,46 млн акций "Байкал Электроникс" — это 1% от общего числа.
Заявление о начале банкротства "Т-Платформы" подала в октябре 2021 года компания "Рамэк-ВС". В сентябре прошлого года организацию признали банкротом, дав старт процедуре конкурсного производства. Общая сумма требований кредиторов превышает 741,2 млн рублей.
Отметим, что за несколько месяцев до начала процедуры банкротства 44% "Байкал Электроникс" выкупил основатель компании "Вартон". Еще 55% принадлежали компании "Роснано" через "Т-Нано". Гендиректор "Байкал Электроникс" Андрей Евдокимов пояснил, что все РИД принадлежат только "Т-Платформе". Он отметил, что у него нет планов участвовать в торгах. В случае продажи наработок количество продуктов на процессорах "Байкал" лишь увеличится, считает гендиректор.
При этом участники рынка сомневаются, что разработки имеют особую ценность. В частности, один из собеседников издания отметил, что в рамках банкротства РИД оцениваются не по фактический стоимости, а по сумме вложенных в их создание средств. Потенциала в продаже активов он не видит.
09:24:16 31-08-2023
О как оказалось! Проектирование без своего производства - работа в стол и 5 млрд на ветер. А нам до сих пор говорят, что лучше купить, чем самим делать.
10:25:27 31-08-2023
Гость (09:24:16 31-08-2023) О как оказалось! Проектирование без своего производства - ра... не 5 а 9 )))
10:03:32 31-08-2023
Ох и знатно попилили бабла
14:59:20 31-08-2023
Андрей (10:03:32 31-08-2023) Ох и знатно попилили бабла... Так еще можно Роснано вспомнить с Чубайсом...
10:07:07 31-08-2023
О каких разработках речь? переклеивание шильдиков? Ничего, что процессоры тайваньская TSMC делала? потому и банкрот, что они перестали нам их поставлять. "импортоподменение" накрылось. Чего там продавать то? офисные кресла и столы? Занятно...
11:34:48 31-08-2023
Гость (10:07:07 31-08-2023) О каких разработках речь? переклеивание шильдиков? Ничего, ч... Разработка архитектуры. Скорее всего тебе это непонятно будет, но ты спроси у интернета, там тебе объяснят. На ТСМС заказывали изготовление чипов в соответствии со своим техрешениями. Причина одна: у нас отсутствует оборудование для производства чипов выше 29 Нанометров. А современные чипы уже выше 5Нм. А купить это оборудование мы не можем ибо санкции. А самим произвести - это долгий путь, который потребует гигантских капвложений. Мы упустили своё время в конце 80-х, в течение всех 90-х и 2000-х.
15:55:29 31-08-2023
Гость (10:07:07 31-08-2023) О каких разработках речь? переклеивание шильдиков? Ничего, ч... И для интела, и для амуде тайваньцы испокон веков процессоры делали. Это называется «контрактное производство», тащемта.
10:16:51 31-08-2023
Как стало известно CNews, компания «Байкал электроникс» получила от Минпромторга госсубсидии на создание двух новых процессоров из линейки «Байкал». Сумма полученных средств составляет 9,44 млрд руб. Об этом редакции рассказали представители компании. Деньги были выделены министерством по итогам состоявшегося в сентябре 2021 г. тематического конкурсного отбора проектов создания электронной компонентной базы и модулей для возмещения государством части затрат на их реализацию.
10:32:09 31-08-2023
гость (10:16:51 31-08-2023) Как стало известно CNews, компания «Байкал электроникс» полу... вот вот. на разработку выделили бабки а по факту покупали у тайваня. А теперь просто фирму в банкрот и концы в воду. А должны ОТВЕЧАТЬ за каждый рубль. Где ОТЕЧЕСТВЕННАЯ РАЗРАБОТКА?
11:58:16 31-08-2023
гость (10:16:51 31-08-2023) Как стало известно CNews, компания «Байкал электроникс» полу... Ну так. "Цветные революции" 1991-93 гг. дают о себе знать.
10:24:37 31-08-2023
Илья Сивцев Москва ГК «Астра» а чувак рубит дальше не останавливаясь)))) вот это трудоголик )))