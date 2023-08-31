Разработки для отечественных процессоров "Байкал" уйдут с молотка

Владелец РИД, "Т-Платформы", обанкротился еще в 2022 году

31 августа 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com / Снимок иллюстративный

Разработки отечественных процессоров "Байкал-М" выставили на торги. Как сообщает "Ъ", в рамках банкротства АО "Т-Платформы", которое в 2012 году создало дизайн-центр "Байкал Электроникс", на аукцион выставлены права на разработки патенты — общая сумма имущества оценена 484 млн рублей.

С молотка уйдут результаты интеллектуальной деятельности, которые используются про производстве микропроцессоров "Байкал-М", материнских плат, компонентов в составе ноутбуков, блейд-серверов и другой электронике. Кроме того, на аукцион выставлены 3,46 млн акций "Байкал Электроникс" — это 1% от общего числа.

Заявление о начале банкротства "Т-Платформы" подала в октябре 2021 года компания "Рамэк-ВС". В сентябре прошлого года организацию признали банкротом, дав старт процедуре конкурсного производства. Общая сумма требований кредиторов превышает 741,2 млн рублей.

Отметим, что за несколько месяцев до начала процедуры банкротства 44% "Байкал Электроникс" выкупил основатель компании "Вартон". Еще 55% принадлежали компании "Роснано" через "Т-Нано". Гендиректор "Байкал Электроникс" Андрей Евдокимов пояснил, что все РИД принадлежат только "Т-Платформе". Он отметил, что у него нет планов участвовать в торгах. В случае продажи наработок количество продуктов на процессорах "Байкал" лишь увеличится, считает гендиректор.

При этом участники рынка сомневаются, что разработки имеют особую ценность. В частности, один из собеседников издания отметил, что в рамках банкротства РИД оцениваются не по фактический стоимости, а по сумме вложенных в их создание средств. Потенциала в продаже активов он не видит.