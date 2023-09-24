Разрешения на добычу пушных зверей начнут выдавать в Алтайском крае

Подать заявление охотники смогут с 29 сентября

24 сентября 2023, 10:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае с 29 сентября начнется прием заявлений на добычу пушнины. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии.

Документ дает право на добычу соболя, норки, куницы, белки, колонка, рыси, росомахи, горностая и ласки. Охотиться получившие его смогут в общедоступных угодьях.

Подать заявление можно по адресу Чкалова, 230, кабинет 105 с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, в пятницу – с 08:00 до 16:00, обед с 13:00 до 13:48.

Также его можно подать через портал госуслуг.