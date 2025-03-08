Разведчика из Сибири парализовало во время боя с ВСУ, но он не сдался и начал новую жизнь
Роман Быков поступил в вуз на психолога, занялся программированием и фехтованием на коляске
08 марта 2025, 14:50, ИА Амител
24-летний житель Новосибирска, разведчик-пулеметчик Роман Быков, парализованный после тяжелого ранения в шею во время боя с ВСУ в Донбассе, не сдался и начал новую жизнь, пишет "КП-Новосибирск".
Молодой человек получил травму в мае 2022 года во время боя вблизи села Лиман под Донецком. Пуля повредила позвонок, Романа парализовало. В итоге его прооперировали в госпитале в Белгороде, потом увезли в Санкт-Петербург.
"С самого начала я думал о жене и сыне, верил, что ничего серьезного не будет. Но в период между операцией в Белгороде и эвакуацией в Санкт-Петербург у меня дважды была остановка сердца, врачи реанимировали. В Питере я полностью пришел в себя, но понял, что руки и ноги не двигаются", – говорит он.
За полгода реабилитации в Петербурге Роман начал восстанавливаться: стали двигаться кисти и руки, начала работать спина, боец научился сидеть.
Затем еще три месяца прошли на реабилитации в Москве. А в апреле 2023-го Романа выписали домой на инвалидной коляске. Дальнейшая реабилитация и лечение проходили в Новосибирске.
Несмотря на инвалидное кресло, Роман поступил в НГПУ на психолога, изучает Python и занимается фехтованием и футболом на колясках.
Молодой человек мечтает помогать ветеранам СВО, оказавшимся в трудной ситуации, а также добиться успехов в спорте. Поддержку ему оказывают семья, друзья и супруга Екатерина, которая неотлучно была с ним в госпитале.
"Самое главное – держаться принципа "не сдались на СВО, не сдадимся и в мирной жизни". Сейчас очень много возможностей – спорт, доступная среда, просто нужно двигаться вперед", – заключил Роман, награжденный медалями "За отвагу", "За боевые отличия" и "За смелость и отвагу".
15:05:14 08-03-2025
Роман,ты Сибиряк!!!Спасибо тебе и низкий поклон за защиту Родины!Дай Бог тебе здоровья и сил преодолеть все трудности!!!