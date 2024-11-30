Развитие есть. В ЦБ рассказали о финансовой доступности в Алтайском крае

И как ее повышают

30 ноября 2024, 11:00, ИА Амител

Финансовые услуги. Современные технологии / Фото: ru.freepik.com

В России высокий уровень финансовой доступности: страхование, кредиты, вклады, платежи. Однако в Алтайском крае много сел, где подобные услуги представлены меньше. А где-то их вообще нет из-за слабого интернета. О ситуации в регионе рассказал руководитель сектора платежных систем и расчетов Отделения Барнаул Банка России Олег Алехин.

"Мы следим, как меняется уровень финансовой доступности у нас в Алтайском крае. Количество терминалов безналичной оплаты растет. Некоторые из них позволяют получать наличные на кассе магазина. Хотелось бы сказать, что финансовая доступность достигнет 100 %, но это невозможно. Многое зависит от инфраструктуры, скорости расширения сети покрытия интернетом, вовлеченности местных властей и самих участников финансового рынка", – отметил Олег Алехин.

По понятным причинам финансовые организации не стремятся открывать офисы там, где у них мало потенциальных клиентов. Поэтому они предлагают дистанционные сервисы – интернет-банк или мобильные приложения, говорит эксперт. А в некоторых небольших населенных пунктах использовать дистанционные каналы обслуживания не получается из-за недостаточного покрытия интернетом или его скорости.

Повысить доступность финансовых услуг – один из приоритетов работы Банка России.

"Основной способ – цифровизация финансовых продуктов и каналов доступа к ним. Именно на это Банк России делает упор в своей стратегии на уровне страны и регионов. Расширение зоны покрытия устойчивой связью и интернетом позволяет сервисам становиться ближе к людям. Очевидно, что цифровые финансовые сервисы помогают стирать территориальные границы, ведь человек имеет доступ к финансовым организациям из любой точки страны в любое удобное ему время", – добавил он.

В крае отделение Банка России стремится сохранить и платежную инфраструктуру, и увеличить количество торговых точек, принимающих безналичную оплату. Для сельской местности актуален сервис "Наличные на кассе". Он позволяет людям получить наличные через продавца в магазине – при оплате покупки.

А если в населенном пункте нет ни банковского офиса, ни банкомата, то жители небольших и отдаленных деревень могут воспользоваться услугами мобильных офисов банков. С октября 2023 года Банк России расширил перечень услуг в таком формате. Человек может получить кредит, перевести деньги без открытия счета, владельцам бизнеса предоставляются услуги инкассации. Если в населенном пункте есть доступ к интернету, то можно воспользоваться финансовыми услугами дистанционно.