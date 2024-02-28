Развод, долги, споры. Как найти хорошего юриста в Барнауле и не разориться?

В Барнауле десятки юридических компаний, юристов-одиночек еще больше. И многие действительно помогают людям и организациям отстаивать свои законные права. Но есть и те, кто обещает помочь, но, получив гонорар, а иногда он измеряется десятками и даже сотнями тысяч рублей, разными способами уходят от процессуальных действий в интересах гражданина. Либо якобы оказывают услуги, берут за них все больше и больше, но никакого реального результата не показывают. Есть и вовсе откровенные мошенники.

Чтобы не наткнуться на недобросовестных юристов, нужно убедиться, что компания:

Официально зарегистрирована. То есть подотчетна контролирующим органам. Публичная. Не стесняется показать свое лицо, ведет соцсети, сайт и т.п. Работает по официальному договору. Там должны быть четко прописаны все услуги, которые окажет компания. Берет оплату не в конверте, а через кассу. И вы можете получить документ об оплате (чек, квитанцию, расписку). Закрепляет за клиентом юриста. Он, как правило, специализируется именно в той области, которая нужна для разрешения проблемы. Честна перед клиентами. Вам должны сразу сказать, есть ли хоть какой-то реальный шанс на успех. И уже сам человек принимает решение – рисковать или нет. Дает гарантии. Если компания взялась за ваш вопрос, то должна давать гарантии. Юридическая помощь – это услуга, и по закону о защите прав потребителей клиент может взыскать свои расходы, если компания не выполнила взятые на себя обязательства. Не навязывает услуги. Решение всегда остается за клиентом. Если кто-то слишком активно и подозрительно склоняет вас к чему-то, обещает "золотые годы" – стоит задуматься. Как и по поводу слишком низких расценок за сложное дело. Соблюдает конфиденциальность и исключает конфликт интересов. Компания должна гарантировать, что всю конфиденциальную информацию использует только в интересах клиента. А также, что не будет работать с вашим "противником", что бы тот ни предложил. Все добросовестные организации дорожат своей репутацией. Доводит дело до логического завершения. Компанию, в которой работают опытные и грамотные юристы, не должны пугать трудности. В безвыходных на первый взгляд ситуациях всегда найдется решение.

Именно этими принципами руководствуются специалисты "Доверия". Юристы компании успешно провели тысячи дел в Барнауле, а также других городах (компания работает и дистанционно).

"Законодательство – сложная, многогранная система. Поэтому так важно вовремя обращаться к юристам. И желательно сразу хорошим. У нас есть клиенты, с которых недобросовестные компании буквально тянули деньги, но ничем так и не помогли. Для нас помощь людям – это не юридический бизнес. Это повод доказать, что если норма права существует, то она должна работать. Мы руководствуемся не только буквой закона, но и человеческими принципами", – прокомментировал директор компании "Доверие" Станислав Учанин.