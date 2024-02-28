Развод, долги, споры. Как найти хорошего юриста в Барнауле и не разориться?
Некоторые платят юристам сотни тысяч рублей за обещание решить проблему. Но потом вынуждены искать более квалифицированных специалистов
28 февраля 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8JtP32
Когда жительница Барнаула М. брала кредиты для жениха, она и предположить не могла, что скоро останется без будущего мужа, но с большим долгом. Жительница Барнаула Е. тоже рискует получить чужой долг: при разводе с мужем женщина узнала, что все совместно нажитое имущество супруг тайком переписал на постороннего человека, а вот своими кредитами, взятыми опять же в браке, готов поделиться. Долг у фермера Н. другого рода – с ним не рассчитался партнер, прикрываясь некорректно составленным договором. Все три истории – реальные. Они произошли (и происходят постоянно) в Алтайском крае. Выбраться из сложной ситуации им помогают юристы барнаульской юридической компании "Доверие". Рассказываем, почему так важно вовремя обратиться к специалисту. И как найти того, кто реально поможет, а не будет тянуть с клиента деньги за "информационные услуги".
Как найти хорошего юриста?
В Барнауле десятки юридических компаний, юристов-одиночек еще больше. И многие действительно помогают людям и организациям отстаивать свои законные права. Но есть и те, кто обещает помочь, но, получив гонорар, а иногда он измеряется десятками и даже сотнями тысяч рублей, разными способами уходят от процессуальных действий в интересах гражданина. Либо якобы оказывают услуги, берут за них все больше и больше, но никакого реального результата не показывают. Есть и вовсе откровенные мошенники.
Чтобы не наткнуться на недобросовестных юристов, нужно убедиться, что компания:
- Официально зарегистрирована. То есть подотчетна контролирующим органам.
- Публичная. Не стесняется показать свое лицо, ведет соцсети, сайт и т.п.
- Работает по официальному договору. Там должны быть четко прописаны все услуги, которые окажет компания.
- Берет оплату не в конверте, а через кассу. И вы можете получить документ об оплате (чек, квитанцию, расписку).
- Закрепляет за клиентом юриста. Он, как правило, специализируется именно в той области, которая нужна для разрешения проблемы.
- Честна перед клиентами. Вам должны сразу сказать, есть ли хоть какой-то реальный шанс на успех. И уже сам человек принимает решение – рисковать или нет.
- Дает гарантии. Если компания взялась за ваш вопрос, то должна давать гарантии. Юридическая помощь – это услуга, и по закону о защите прав потребителей клиент может взыскать свои расходы, если компания не выполнила взятые на себя обязательства.
- Не навязывает услуги. Решение всегда остается за клиентом. Если кто-то слишком активно и подозрительно склоняет вас к чему-то, обещает "золотые годы" – стоит задуматься. Как и по поводу слишком низких расценок за сложное дело.
- Соблюдает конфиденциальность и исключает конфликт интересов. Компания должна гарантировать, что всю конфиденциальную информацию использует только в интересах клиента. А также, что не будет работать с вашим "противником", что бы тот ни предложил. Все добросовестные организации дорожат своей репутацией.
- Доводит дело до логического завершения. Компанию, в которой работают опытные и грамотные юристы, не должны пугать трудности. В безвыходных на первый взгляд ситуациях всегда найдется решение.
Именно этими принципами руководствуются специалисты "Доверия". Юристы компании успешно провели тысячи дел в Барнауле, а также других городах (компания работает и дистанционно).
"Законодательство – сложная, многогранная система. Поэтому так важно вовремя обращаться к юристам. И желательно сразу хорошим. У нас есть клиенты, с которых недобросовестные компании буквально тянули деньги, но ничем так и не помогли. Для нас помощь людям – это не юридический бизнес. Это повод доказать, что если норма права существует, то она должна работать. Мы руководствуемся не только буквой закона, но и человеческими принципами", – прокомментировал директор компании "Доверие" Станислав Учанин.
С какими проблемами можно обратиться в "Доверие"?
В юридической компании "Доверие" решают такие вопросы, как:
- защита прав потребителей;
- споры с застройщиком;
- гражданские и семейные споры;
- наследственные споры;
- освобождение от долговых обязательств (исполнительное производство, банкротные дела);
- представление интересов аграрных компаний, КФХ и ИП;
- сделки с недвижимостью;
- подготовка процессуальных документов.
Юридическим лицам помогают в арбитражных спорах, в решении вопросов банкротства и ликвидации, спорах по договору оказания услуг и обжаловании решений суда.
Первичная консультация юриста в "Доверии" бесплатная. Вам сразу скажут, реально ли помочь, какова вероятность положительного исхода. И только после этого заключают договор. А главное – оплату берут только за фактически совершенные действия. В некоторых случаях даже по результату.
Специалисты также предлагают ведение документооборота под ключ. В этом случае клиента полностью освобождают от рутинных операций, в том числе от посещения всевозможных инстанций.
А что там с реальными историями? Эти людям помогли?
В случае с жительницей М. история разрешилась благополучно.
"Недавно помогли девушке, которая набрала много кредитов, чтобы отдать деньги своему парню. Она любила, верила, он – обманывал, тянул деньги. А потом вообще пропал и оставил ей долг. Платить в одиночку она не смогла. Таких историй тысячи. Не тяните, обращайтесь к опытным юристам за помощью", – рассказали в "Доверии".
Еще одна история с благополучным исходом: женщина в возрасте взяла потребительский кредит для приобретения дорогостоящего товара – массажной накидки. Ее, что называется, "обработали". Только придя домой женщина поняла, что это бессмысленная покупка, а впереди еще платежи по кредиту с пенсии в 13 тысяч рублей. Юристы "Доверия" помогли вернуть товар через суд продавцу и получить обратно деньги.
В "Доверии" неоднократно решали подобные вопросы. Конечно, все зависит от ситуации. Как один из вариантов, законно списать долги с физических лиц можно в соответствии с федеральным законом. Процедура позволяет признать неспособность гражданина погасить в полном объеме долги перед кредиторами и вносить обязательные платежи. Для многих это единственный легальный шанс выбраться из долговой ямы. Процедура проходит через суд. Есть также и другие варианты решения долговых проблем.
Вышеупомянутое дело о разводе еще в работе. Клиент – супруга, которая узнала, что муж перевел имущество на внебрачного сына. И при этом перед разводом набрал кредитов (совместно нажитое имущество делится пополам, даже долговые обязательства).
"Здесь у нас есть общая рекомендация для всех – брачный договор. Он обеспечит спокойствие супругов на долгие годы", – подчеркнули в компании.
История о фермере тоже типичная. Небольшая аграрная компания. Своего юриста нет. Заключили договор на продажу зерна с контрагентом. Работают через постоплату, а оплаты не случилось. Партнер воспользовался лазейками в договоре и тянет.
"Подобных ситуаций много. Посредники берут зерно, продают, с оплатой затягивают. В суде реально доказать свою правоту и вернуть деньги. Но это время, а деньги аграриям нужны здесь и сейчас. Так что лучше сразу грамотно, с юристом составить договор. Особенно при работе с экспортом", – подчеркивает Станислав Учанин.
Кстати, все три кейса – самые востребованные услуги в "Доверии". Если у вас возникла подобная ситуация – не тяните, обращайтесь к юристам компании.
Юридическая компания "Доверие"
Адрес: Барнаул, Советская, 22, 1 этаж
Тел.: +7-919-571-95-00
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11:17:45 28-02-2024
это просто реклама, без гарантии. Делайте вывод
11:25:37 28-02-2024
Делайте вывод - не надо жениться что бы потом бегать по разводам.
11:57:30 28-02-2024
Какая дешевая реклама, рассчитанная на не очень умных. А может и юристы в этой конторке не очень умны?
12:57:01 28-02-2024
Своё мнение - никак, на дворе капитализм (от слова капиталл.. ).
13:15:28 28-02-2024
Сам являюсь юристом - одиночкой, не адвокат. Цены по городу Космос! Я предлагаю адекватные цены, но результат всегда на усмотрение суда! Могу только предполагать! Работа специфическая конечно, но без представителей нынче сложно. Поэтому готов и Вам оказать юридическую помощь, обращайтесь! Контакты предоставлю каждому индивидуально. Пишите тут!
14:16:31 28-02-2024
Гость (13:15:28 28-02-2024) Сам являюсь юристом - одиночкой, не адвокат. Цены по городу ... товарищи, не ведитесь, это мошенник, он обещал мне помощь в возврате в семью мужа, мало того, что не помог, так они еще и друзьями оказались.
08:50:32 29-02-2024
Гость (14:16:31 28-02-2024) товарищи, не ведитесь, это мошенник, он обещал мне помощь в ... Эк Вас приспичило!..
13:34:16 28-02-2024
заключайте договор на оказание услуг с условием-по результату судебных разбирательств.(вот это хоть какая-то гарантия ответственности того, кто оказывает вам услуги)
18:01:33 28-02-2024
Гость (13:34:16 28-02-2024) заключайте договор на оказание услуг с условием-по результат... Кроме результата, проделанную работу все равно надо оплачивать. Обычно берут предоплату. Ну или сами себе помогайте.
08:36:34 29-02-2024
Хороший юрист-хороший друг судьи.
11:34:00 29-02-2024
Гость (14:16:31 28-02-2024) товарищи, не ведитесь, это мошенник, он обещал мне помощь в ... Юрист занимается возвращением мужей в семьи? Какими методами? Угрозы, шантаж, запугивание, материальная мотивация? И да. Отличная вы же на, раз не знакомы с друзьями мужа