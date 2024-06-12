Развожаев сообщил об отражении ракетной атаки на Севастополь
Цели уничтожены высоко в небе, большая часть — над морем
12 июня 2024, 08:26, ИА Амител
Российский флаг / Фото: unsplash.com
Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку Вооруженных сил Украины в Севастополе. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, цели уничтожены высоко в небе, большая часть – над морем. По данным спасателей, повреждений нет, люди не пострадали.
Он добавил, что экстренные службы получили информацию о падении осколков в районе улицы Потапова и в районе Юхариной балки. Вместе с тем несдетонировавших припасов не обнаружено.
10:01:05 12-06-2024
Можно отследить откуда были запуски?
12:07:50 12-06-2024
Точка (10:01:05 12-06-2024) Можно отследить откуда были запуски? ... Вы с какой целью интересуетесь ?
16:22:28 12-06-2024
Гость (12:07:50 12-06-2024) Вы с какой целью интересуетесь ?... У нас одна общая задача!