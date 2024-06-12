Развожаев сообщил об отражении ракетной атаки на Севастополь

Цели уничтожены высоко в небе, большая часть — над морем

12 июня 2024, 08:26, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку Вооруженных сил Украины в Севастополе. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, цели уничтожены высоко в небе, большая часть – над морем. По данным спасателей, повреждений нет, люди не пострадали.

Он добавил, что экстренные службы получили информацию о падении осколков в районе улицы Потапова и в районе Юхариной балки. Вместе с тем несдетонировавших припасов не обнаружено.