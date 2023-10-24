Во время съемок реалити по мотивам нашумевшего сериала даже пострадали несколько человек

24 октября 2023, 14:42, ИА Амител

Фото: кадр из сериала "Игра в кальмара"

Стриминговый сервис Netflix выложил полноценный трейлер реалити-шоу "Игра в кальмара", которое сняли по мотивам известного одноименного сериала. Там показали участников, фрагменты испытаний и шар с огромным количеством призовых денег.

Сериал вышел в 2021-м и мгновенно стал одним из самых больших хитов Netflix. Весь мир по достоинству оценил историю, в которой люди соревнуются не только за деньги, но и за собственную жизнь. Теперь на смену актерам придут настоящие люди.

Рассказываем, когда выйдет реалити-шоу "Игра в кальмара", что в нем будет и как его можно будет посмотреть в России.

1 Что еще за реалити-шоу "Игра в кальмара"? Это игра, полностью вдохновленная нашумевшим телесериалом "Игра в кальмара", выпущенным Netflix. Оценив бешеный успех своего продукта, стриминговый сервис решил сделать не только второй сезон, но и полноценное реалити. Об этом стало известно в июне прошлого года, а уже в сентябре открыли кастинг. Как и в сериале, огромное количество людей, облаченное в фирменные костюмы "Игры в кальмара", будет жить в похожих условиях и соревноваться за крупную сумму. Реалити-шоу получило название "Игра в кальмара: Испытание". Как и в сериале, игроки будут принимать участие в сложных и опасных испытаниях, чтобы добраться до заветного приза.

2 Что будет в реалити-шоу? Судя по трейлеру, в реалити точно будут те же самые испытания, что мы видели и в сериале. Даже жуткое первое испытание "Тише едешь, дальше будешь", где героев сериала расстреливала страшная кукла со встроенным пулеметом, будет повторено в шоу. Возможно, будут и другие испытания. Всего в рамках реалити выпустят девять эпизодов. Естественно, в реалити-шоу убивать никого не будут. Здесь испытания будут подготовлены так, чтобы участники остались невредимыми. Впрочем, еще в январе The Sun писала, что во время проведения испытания при низкой температуре пострадало несколько участников.

3 Сколько игроков приняло участие в реалити-шоу "Игра в кальмара"? В самом начале реалити будет 456 участников. Ровно столько же участников было в сериале "Игра в кальмара".

Фото: кадр из сериала "Игра в кальмара"

4 Каким будет призовой фонд реалити-шоу "Игра в кальмара"? 4,56 млн долларов. Другими словами, за каждого игрока призовой фонд пополнен на 100 тысяч долларов. Этот приз заберет тот участник, который останется последним.

5 Где посмотреть трейлер реалити-шоу по "Игре в кальмара"? На YouTube. Чтобы вам не пришлось искать, выкладываем его здесь:

6 Когда выйдет реалити-шоу "Игра в кальмара"? 22 ноября 2023 года.