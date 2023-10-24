Реалити-шоу "Игра в кальмара". Когда оно выйдет, где его смотреть и что там будет?
Во время съемок реалити по мотивам нашумевшего сериала даже пострадали несколько человек
24 октября 2023, 14:42, ИА Амител
Фото: кадр из сериала "Игра в кальмара"
Стриминговый сервис Netflix выложил полноценный трейлер реалити-шоу "Игра в кальмара", которое сняли по мотивам известного одноименного сериала. Там показали участников, фрагменты испытаний и шар с огромным количеством призовых денег.
Сериал вышел в 2021-м и мгновенно стал одним из самых больших хитов Netflix. Весь мир по достоинству оценил историю, в которой люди соревнуются не только за деньги, но и за собственную жизнь. Теперь на смену актерам придут настоящие люди.
Рассказываем, когда выйдет реалити-шоу "Игра в кальмара", что в нем будет и как его можно будет посмотреть в России.
1
Что еще за реалити-шоу "Игра в кальмара"?
Это игра, полностью вдохновленная нашумевшим телесериалом "Игра в кальмара", выпущенным Netflix. Оценив бешеный успех своего продукта, стриминговый сервис решил сделать не только второй сезон, но и полноценное реалити. Об этом стало известно в июне прошлого года, а уже в сентябре открыли кастинг.
Как и в сериале, огромное количество людей, облаченное в фирменные костюмы "Игры в кальмара", будет жить в похожих условиях и соревноваться за крупную сумму.
Реалити-шоу получило название "Игра в кальмара: Испытание". Как и в сериале, игроки будут принимать участие в сложных и опасных испытаниях, чтобы добраться до заветного приза.
2
Что будет в реалити-шоу?
Судя по трейлеру, в реалити точно будут те же самые испытания, что мы видели и в сериале. Даже жуткое первое испытание "Тише едешь, дальше будешь", где героев сериала расстреливала страшная кукла со встроенным пулеметом, будет повторено в шоу.
Возможно, будут и другие испытания. Всего в рамках реалити выпустят девять эпизодов.
Естественно, в реалити-шоу убивать никого не будут. Здесь испытания будут подготовлены так, чтобы участники остались невредимыми. Впрочем, еще в январе The Sun писала, что во время проведения испытания при низкой температуре пострадало несколько участников.
3
Сколько игроков приняло участие в реалити-шоу "Игра в кальмара"?
В самом начале реалити будет 456 участников. Ровно столько же участников было в сериале "Игра в кальмара".
4
Каким будет призовой фонд реалити-шоу "Игра в кальмара"?
4,56 млн долларов. Другими словами, за каждого игрока призовой фонд пополнен на 100 тысяч долларов. Этот приз заберет тот участник, который останется последним.
5
Где посмотреть трейлер реалити-шоу по "Игре в кальмара"?
На YouTube. Чтобы вам не пришлось искать, выкладываем его здесь:
6
Когда выйдет реалити-шоу "Игра в кальмара"?
22 ноября 2023 года.
7
Где можно будет посмотреть реалити-шоу "Игра в кальмара" в России?
Официально, увы, никак. Netflix прекратил свою деятельность в России, поэтому покупать их контент сейчас нельзя. Так что тем, кто захочет посмотреть "Игру в кальмара: Испытание", придется искать другие способы.
14:47:09 24-10-2023
шикарный сериал
15:00:37 24-10-2023
Хлеба не надо. Давайте зрелищ, да побольше! Они дешевле...
15:56:06 24-10-2023
и зачем нам эта информация?
16:03:42 24-10-2023
Гость (15:56:06 24-10-2023) и зачем нам эта информация?... мы почти живем в подобном сериале же
16:46:46 24-10-2023
Что за дребедень?
02:15:45 25-10-2023
Не буду, лучше хахлов кальмаром накормлю!!