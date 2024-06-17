НОВОСТИОбщество

Реализация проекта "Большая Майма" может привлечь в Республику Алтай людей

Ожидается привлечение 200 тысяч новых жителей региона

17 июня 2024, 14:16, ИА Амител

Люди / Фото: pxhere.com/ru/photo/954284
Люди / Фото: pxhere.com/ru/photo/954284

Реализация проекта "Большая Майма" может привлечь в Республику Алтай 200 тыс. жителей и увеличить население региона вдвое. Об этом заявил 14 июня на конференции "Пространственное развитие территории. Устойчивость. Комфортная городская среда" предприниматель Евгений Вдовин, пишет "Атмосфера".

"Большая Майма" – это концепция проекта комплексного развития территории Горно-Алтайской агломерации. В 2023 году правительство Республики Алтай подписало соглашение с МГИМО о строительстве школы и кампуса университета. Обучение будет вестись по специальностям "Информационные технологии" и "Туризм". Также заключены соглашения с медицинскими компаниями, которые построят в "Большой Майме" свои клиники.

Год назад стало известно, что жилой квартал в Майме возведет барнаульская компания "Селф". Это будет семь восьмиэтажных домов, в которых разместятся 704 квартиры площадью от 24 до 87 кв. м. На конференции Евгений Вдовин предложил зайти в проект "Большая Майма" учредителю компании "Жилищная инициатива" Юрию Гатилову.

Конференция "Пространственное развитие территории. Устойчивость. Комфортная городская среда" состоялась 14 июня в Барнауле.

Республика Алтай

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

14:59:56 17-06-2024

Вот это Вдовина прёт!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:02:46 17-06-2024

Красиво что ли? куча однотипных высоток но зато на "природе".....

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:41:11 17-06-2024

и станет Майма как Взлетная/Уськова. Работать-то где эти 200 тыр граждан будут? Хостес?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Жека

20:10:08 17-06-2024

Красиво на бумаге да забыли про овраги

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

00:02:21 18-06-2024

А зачем это надо?Потеряется вся самобытность.Как то грустно становится.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Валенсия

09:13:20 19-06-2024

Что прицепились все к нашей Республике.Дуйте в Антарктиду,там много места

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

10:27:11 19-06-2024

Валенсия (09:13:20 19-06-2024) Что прицепились все к нашей Республике.Дуйте в Антарктиду,та... бро, а кто может против чего сказать? то-то и оно-то.
так что не напрягайтесь.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров