Реализация проекта "Большая Майма" может привлечь в Республику Алтай людей

Ожидается привлечение 200 тысяч новых жителей региона

17 июня 2024, 14:16, ИА Амител

Люди / Фото: pxhere.com/ru/photo/954284

Реализация проекта "Большая Майма" может привлечь в Республику Алтай 200 тыс. жителей и увеличить население региона вдвое. Об этом заявил 14 июня на конференции "Пространственное развитие территории. Устойчивость. Комфортная городская среда" предприниматель Евгений Вдовин, пишет "Атмосфера".

"Большая Майма" – это концепция проекта комплексного развития территории Горно-Алтайской агломерации. В 2023 году правительство Республики Алтай подписало соглашение с МГИМО о строительстве школы и кампуса университета. Обучение будет вестись по специальностям "Информационные технологии" и "Туризм". Также заключены соглашения с медицинскими компаниями, которые построят в "Большой Майме" свои клиники.

Год назад стало известно, что жилой квартал в Майме возведет барнаульская компания "Селф". Это будет семь восьмиэтажных домов, в которых разместятся 704 квартиры площадью от 24 до 87 кв. м. На конференции Евгений Вдовин предложил зайти в проект "Большая Майма" учредителю компании "Жилищная инициатива" Юрию Гатилову.

Конференция "Пространственное развитие территории. Устойчивость. Комфортная городская среда" состоялась 14 июня в Барнауле.