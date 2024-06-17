Реализация проекта "Большая Майма" может привлечь в Республику Алтай людей
Ожидается привлечение 200 тысяч новых жителей региона
17 июня 2024, 14:16, ИА Амител
Реализация проекта "Большая Майма" может привлечь в Республику Алтай 200 тыс. жителей и увеличить население региона вдвое. Об этом заявил 14 июня на конференции "Пространственное развитие территории. Устойчивость. Комфортная городская среда" предприниматель Евгений Вдовин, пишет "Атмосфера".
"Большая Майма" – это концепция проекта комплексного развития территории Горно-Алтайской агломерации. В 2023 году правительство Республики Алтай подписало соглашение с МГИМО о строительстве школы и кампуса университета. Обучение будет вестись по специальностям "Информационные технологии" и "Туризм". Также заключены соглашения с медицинскими компаниями, которые построят в "Большой Майме" свои клиники.
Год назад стало известно, что жилой квартал в Майме возведет барнаульская компания "Селф". Это будет семь восьмиэтажных домов, в которых разместятся 704 квартиры площадью от 24 до 87 кв. м. На конференции Евгений Вдовин предложил зайти в проект "Большая Майма" учредителю компании "Жилищная инициатива" Юрию Гатилову.
Конференция "Пространственное развитие территории. Устойчивость. Комфортная городская среда" состоялась 14 июня в Барнауле.
14:59:56 17-06-2024
Вот это Вдовина прёт!
16:02:46 17-06-2024
Красиво что ли? куча однотипных высоток но зато на "природе".....
19:41:11 17-06-2024
и станет Майма как Взлетная/Уськова. Работать-то где эти 200 тыр граждан будут? Хостес?
20:10:08 17-06-2024
Красиво на бумаге да забыли про овраги
00:02:21 18-06-2024
А зачем это надо?Потеряется вся самобытность.Как то грустно становится.
09:13:20 19-06-2024
Что прицепились все к нашей Республике.Дуйте в Антарктиду,там много места
10:27:11 19-06-2024
Валенсия (09:13:20 19-06-2024) Что прицепились все к нашей Республике.Дуйте в Антарктиду,та... бро, а кто может против чего сказать? то-то и оно-то.
так что не напрягайтесь.