Реальная безопасность в виртуальной АТС: как защитить бизнес от нежелательных звонков

Цифровой сервис "Ростелекома" поможет компаниям минимизировать риск финансовых потерь от телефонных спамеров

09 февраля 2023, 14:05, ИА Амител

Фото: ПАО "Ростелеком"

Нежелательные звонки могут нанести бизнесу существенный финансовый ущерб. При массовых обзвонах на бесплатные номера (8-800) их владелец может столкнуться как с затратами на входящие звонки, так и с лишней нагрузкой на линии. Из-за этого реальные покупатели и клиенты могут не дозвониться в компанию.

Обезопасить свой бизнес можно, подключив защиту от телефонных атак. Такая услуга появилась, например, у клиентов "Виртуальной АТС" (ВАТС), цифрового сервиса "Ростелекома". Новый функционал доступен всем пользователям ВАТС без дополнительных затрат к текущему тарифному плану.

Встроенный в платформу "Виртуальной АТС" механизм анализирует такие параметры, как количество звонков с одного номера в течение часа или суток, частота попаданий во временный список нежелательных вызовов и продолжительность нахождения в нём. Пользователь может настроить их самостоятельно в личном кабинете. Как только система замечает подозрительную активность и превышение заданных параметров, она блокирует номер.

"Ростелеком" стремится обеспечивать не только нужный бизнесу набор цифровых инструментов, но и качество, а также надёжность сервисов, включая защиту и отказоустойчивость. Новый функционал ВАТС поможет компаниям минимизировать возможные риски финансовых потерь от действий телефонных спамеров", – отметила директор продуктового офиса "Телефония" ПАО "Ростелеком" Елена Нечай.

Сервис "Виртуальная АТС" уже используют более 100 тыс. компаний по всей России. Его надёжность обеспечивает собственная защищённая и отказоустойчивая инфраструктура. Это распределённая сеть центров обработки данных с уровнем защиты Tier III, программное и аппаратное резервирование основных компонентов системы и круглосуточный мониторинг её работоспособности. Инфраструктура расположена в изолированной защищённой сети. Также предусмотрена возможность локального резервирования на объекте заказчика.

Подробные условия предоставления сервиса "Виртуальная АТС" смотрите на сайте "Ростелекома" .

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