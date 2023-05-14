Реанимация не смогла проехать во двор жилого дома в Барнауле

Карету не пропускал сломанный шлагбаум

14 мая 2023, 14:21, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители дома на Солнечной Поляне, 94, к. 2, рассказали о проблемах с управляющей компанией. Пост об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам горожан, долгое время они терпели, если не могли попасть вовремя на работу, но когда во двор не смогла проехать реанимация, люди стали возмущаться, потому что речь идёт о человеческой жизни.

Также накануне на территории дома загорелись мусорные баки, тушить которые жильцам пришлось самостоятельно.

Все претензии люди адресуют к управляющей компании, представители которой, по словам местных, не идут на контакт.