Реанимация не смогла проехать во двор жилого дома в Барнауле
Карету не пропускал сломанный шлагбаум
14 мая 2023, 14:21, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Жители дома на Солнечной Поляне, 94, к. 2, рассказали о проблемах с управляющей компанией. Пост об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам горожан, долгое время они терпели, если не могли попасть вовремя на работу, но когда во двор не смогла проехать реанимация, люди стали возмущаться, потому что речь идёт о человеческой жизни.
Также накануне на территории дома загорелись мусорные баки, тушить которые жильцам пришлось самостоятельно.
Все претензии люди адресуют к управляющей компании, представители которой, по словам местных, не идут на контакт.
15:05:08 14-05-2023
Люди сами барикадируют проезд машин к время дому, мои соседи любят так делать, зимой не подъедешь к подъезду, преграждают путь горы снега, они закидывают снегом проезд.
16:18:51 14-05-2023
Необходимо запретить все шлагбаумы во дворах и без исключения. Для этого нужен закон. Депутаты проявите инициативу!
17:21:04 14-05-2023
Гость (16:18:51 14-05-2023) Необходимо запретить все шлагбаумы во дворах и без исключени... У нас 42-я школа во дворе. Без шлагбаума все проезды забивают чужие машины, и носятся по двору. Так что иногда шлагбаумы нужны.
09:27:28 15-05-2023
Гость (17:21:04 14-05-2023) У нас 42-я школа во дворе. Без шлагбаума все проезды забиваю... Школьники на учебу приезжают ? Или родители приехали, выгрузили и уехали. Кем забиваются дворы то ? Вряд ли это связано со школой, это скорее всего ваши жители свои машины ставят.
09:51:58 15-05-2023
Гость (09:27:28 15-05-2023) Школьники на учебу приезжают ? Или родители приехали, выгруз... Утром и вечером даже загрузить/выгрузить столпотворение получается. Слава богу, спасает шлагбаум и строгий вахтёр при нём.
09:31:27 15-05-2023
Гость (17:21:04 14-05-2023) У нас 42-я школа во дворе. Без шлагбаума все проезды забиваю... Согласна! У нас во дворе 166 садик, так родители все свободные места забивают, подъезды, клумбы. Совести нет ни у работников, ни у родителей. Хотя садик находится по ул.С-Западная,52,
06:32:13 15-05-2023
Гость (16:18:51 14-05-2023) Необходимо запретить все шлагбаумы во дворах и без исключени... Респект