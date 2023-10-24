Ребенка с велосипедом сбили в Барнауле

С места происшествия мальчика увезли в больницу

24 октября 2023, 17:55, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Школьника сбили на пересечении улиц Георгия Исакова и Островского. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам авторов сообщения, мальчику на вид около 12 лет. Он с велосипедом переходил дорогу в неположенном месте, где его сбил автомобиль.

Отмечается, что с места происшествия ребенка увезли в больницу. Информация о его состоянии уточняется.