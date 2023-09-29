Ребенка сбили у пешеходного перехода в Барнауле

По предварительным данным, водитель автомобиля начал обгонять автобус и наехал на мальчика

29 сентября 2023, 10:01, ИА Амител

Кадр из видео

В Барнауле у пешеходного перехода сбили ребенка. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По предварительным данным, водитель автомобиля в поселке Лесном начал обгонять автобус, не заметил мальчика и сбил его.

На место приехали врачи скорой, которые оказали пострадавшему первую помощь. Информации о степени тяжести травм мальчика нет.

Подробности уточняются.