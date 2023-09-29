Ребенка сбили у пешеходного перехода в Барнауле
По предварительным данным, водитель автомобиля начал обгонять автобус и наехал на мальчика
29 сентября 2023, 10:01, ИА Амител
Кадр из видео
В Барнауле у пешеходного перехода сбили ребенка. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
По предварительным данным, водитель автомобиля в поселке Лесном начал обгонять автобус, не заметил мальчика и сбил его.
На место приехали врачи скорой, которые оказали пострадавшему первую помощь. Информации о степени тяжести травм мальчика нет.
Подробности уточняются.
10:48:58 29-09-2023
у пешеходного перехода -- то есть не на нем. Без подробностей с виной не понятно. Но очень похоже на вину водителя
12:05:03 29-09-2023
Гость (10:48:58 29-09-2023) у пешеходного перехода -- то есть не на нем. Без подробност... странные у Вас утверждения!!! Сами же пишите -ВОЗЛЕ "пешеходника", а значит НЕ НА НЁМ, с вытекающими последствиями!
13:29:22 29-09-2023
Гость (12:05:03 29-09-2023) странные у Вас утверждения!!! Сами же пишите -ВОЗЛЕ "пешеход... А не на нём, значит рядом,возле него,может метр или два от него ,и что ?С какой скоростью проезжал переход?Почему обгонял автобус на переходе?Ещё раз повторюсь -нету работы ГИБДД.
16:49:27 29-09-2023
А работа родителей есть? Ребенок должен знать, что выбегать из за автобуса - нельзя. Водителя не оправдываю, мы всех деталей не знаем, но, на его месте мог оказаться каждый, ибо любой водитель в том пустынном месте, ожидает выход пешеходов ПОСЛЕ остановки автобуса, и ни кто не мог предположить, что автобус остановился пропустить ребенка, ибо 20ки часто останавливаются так, в полукармане, лишь наполовину заезжая. Думаю в ээтот раз водитель так и подумал, что 20ка раскарячилась, и видел, что она только только остановилась и не могли успеть вылезти пассажиры.....опять же вопрос, а что там мальчик делал, ждал пока подъедет автобус чтобы перейти дорогу? Жалко пацана безусловно, но тут и вина родитлей есть, и вина школы, образования, которые НЕ учат правилам перехода по п.п.
17:33:19 29-09-2023
Гость (16:49:27 29-09-2023) А работа родителей есть? Ребенок должен знать, что выбегать ... Какой с ребенка, если ВЗРОСЛЫЙ мужик не может запомнить ПДД? Вы чего киваете со взрослого на ребенка? Нашли виновного, да? Пора уже взрослеть вам.
15:17:34 29-09-2023
Гость (10:48:58 29-09-2023) у пешеходного перехода -- то есть не на нем. Без подробност... Совершать обгон перед пп запрещено, насколько помню.
13:54:09 29-09-2023
когда уже наведут порядок в Барнауле с пешеходными переходами? треть пешеходных переходов не освещена или плохо освещена. а о освещении тротуара перед пешеходным переходом, вообще такого нет почти. скоро зима, а ответственных за гололёд на тротуарах нет. чистят только основные улицы, а в частном секторе два раза за зиму грейдер сдвинет снег с проезжей части и всё.