Ребенок и двое взрослых пострадали при столкновении автомобилей на Алтае

Один из водителей выехал на встречку

21 августа 2023, 11:54, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

Три человека пострадали в результате ДТП в Шебалинском районе Республики Алтай, сообщили в местном МВД.

Авария случилась 20 августа около 16:10. 22-летний житель Кемерова двигался на Honda Civic. Вблизи села Топучая он выехал на встречку, где столунулся с "Ладой Калина", за рулем которой находился 45-летний житель Омска.

"В результате ДТП в Шебалинскую районную больницу с травмами различной степени тяжести были госпитализированы водитель "Лады", а также его несовершеннолетний пассажир-13-летний житель Омской области", – рассказали в полиции.

Также в ДТП пострадал водитель иномарки, но от стационарного лечения он отказался. В отношении него возбудили дело об административном правонарушении.