Ребенок и двое взрослых пострадали при столкновении автомобилей на Алтае
Один из водителей выехал на встречку
21 августа 2023, 11:54, ИА Амител
Три человека пострадали в результате ДТП в Шебалинском районе Республики Алтай, сообщили в местном МВД.
Авария случилась 20 августа около 16:10. 22-летний житель Кемерова двигался на Honda Civic. Вблизи села Топучая он выехал на встречку, где столунулся с "Ладой Калина", за рулем которой находился 45-летний житель Омска.
"В результате ДТП в Шебалинскую районную больницу с травмами различной степени тяжести были госпитализированы водитель "Лады", а также его несовершеннолетний пассажир-13-летний житель Омской области", – рассказали в полиции.
Также в ДТП пострадал водитель иномарки, но от стационарного лечения он отказался. В отношении него возбудили дело об административном правонарушении.
12:22:14 21-08-2023
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