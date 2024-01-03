Ребенок и взрослые пострадали в лобовом ДТП на трассе в Алтайском крае

Автомобиль, в котором находились четыре человека, выехал на полосу встречного движения

03 января 2024, 08:00, ИА Амител

Кадр из видео "Инцидент Барнаул"

В Алтайском крае вечером 2 января в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали пять человек, сообщает региональное МВД.

ДТП произошло в Калманском районе на 47-м километре автодороги А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан.

"Водитель 1965 года рождения на автомобиле Nissan AD, двигаясь со стороны Барнаула в направлении Алейска, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с машиной Chevrolet Lanos под управлением водителя 1993 года рождения", – рассказали в ведомстве.

В результате травмы различной степени тяжести получили оба водителя и три пассажира автомобиля Nissan: мужчина 1995 года рождения, женщина 1975 года рождения и ребенок 2011 года рождения.