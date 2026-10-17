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Ребенок из России умер от удара током в отеле Египта

Друга мальчика попытался ему помочь и попал в реанимацию

17 октября 2026, 14:05, ИА Амител

Туризм, Египет / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru
Туризм, Египет / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

В пятизвездочном отеле на египетском курорте Шарм-эш-Шейх погиб 11-летний мальчик из Москвы. Трагедия произошла вечером 14 октября, сообщает Mash

"После ужина мальчик качался в гамаке, упал на газон и попал под разряд кабеля, который лежал в траве без всяких предупреждений. Он скончался на территории отеля. Друг, который пытался его спасти, госпитализирован, у него проблемы с сердцем", — пишет телеграм-канал. 

Родственники погибшего сталкиваются с препятствиями при расследовании. Как им сообщили в морге, заключение о смерти может готовиться около десяти дней. Семья опасается, что процедуру затягивают специально, чтобы скрыть следы произошедшего. Кроме того, родителям не удалось получить доступ к записям с камер видеонаблюдения.

Версия произошедшего со стороны администрации отеля менялась. Сначала сотрудники заявили, что дети якобы сами проникли в трансформаторную будку. Через несколько дней представители гостиницы стали утверждать, что инцидента не было вовсе. По мнению родных погибшего, руководство отеля намерено замять дело, чтобы не пострадала репутация их заведения.

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