Ребенок на велосипеде заехал под машину в Бийске
Мальчик выехал на пешеходный переход, не спешиваясь с транспорта
26 мая 2024, 17:19, ИА Амител
Школьник в Бийске попал под колеса автомобиля. Об этом сообщает Barnaul22.
Мальчик ехал на велосипеде и не спешился перед пешеходным переходом. Водитель "Лады" не успел остановиться и врезался в него.
От удара ребенка отбросило в сторону. Информации о его состоянии нет.
18:16:25 26-05-2024
Реакция у водителя хорошая.
19:39:58 26-05-2024
Гость (18:16:25 26-05-2024) Реакция у водителя хорошая.... Разметки нет, справа кусты, обзора для водителей никакого. Потенциальный аварийный участок. Где ГИБДД в это время? А вообще перед пешеходными и особенно в таком случае когда обзор плохой притормаживать надо. Я вот так делаю, например. Но большинство водителей, это просто, как говорили в старой рекламе, прокладка между рулём и сиденьем 😂 к сожалению несутся со всей дури не включая мозги. Отсюда и дтп когда ни ума ни реакции. Короче повезло пацану что живой остался
21:24:19 26-05-2024
Гость (19:39:58 26-05-2024) Разметки нет, справа кусты, обзора для водителей никакого. П... Несся совсей дури? Остановившись через метр после контакта? Малышу здоровья и в дальнейшей жизни соблюдения правил.
18:19:42 26-05-2024
По логике он ехал по тротуару даже не наперерез, а будто хотел продолжить движение вдоль дороги. Но потом резко повернул на зебру. Премия
19:34:15 26-05-2024
Гость (18:19:42 26-05-2024) По логике он ехал по тротуару даже не наперерез, а будто хот... Надеюсь родителям этого сопляка будет хорошая премия за ремонт машины
19:51:11 26-05-2024
так и надо засранцу, жаль не по позвоночнику
07:14:58 27-05-2024
Большой уже мальчик. Либо совсем дурачок, либо родители ни чему не учат. Может он сирота? А водитель с классной реакцией.