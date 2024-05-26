Ребенок на велосипеде заехал под машину в Бийске

Мальчик выехал на пешеходный переход, не спешиваясь с транспорта

26 мая 2024, 17:19, ИА Амител

Школьник в Бийске попал под колеса автомобиля. Об этом сообщает Barnaul22.

Мальчик ехал на велосипеде и не спешился перед пешеходным переходом. Водитель "Лады" не успел остановиться и врезался в него.

От удара ребенка отбросило в сторону. Информации о его состоянии нет.