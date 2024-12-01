Ребенок погиб при атаке ВСУ в Брянской области
По словам губернатора, беспилотник полностью уничтожил жилой дом
01 декабря 2024, 10:15, ИА Амител
ВСУ совершили массированную атаку по территории Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
В результате нападения беспилотных летательных аппаратов в Стародубском муниципальном округе погиб ребенок.
"Приношу семье глубокие соболезнования… Хотя в такой ситуации трудно подобрать слова утешения… Семье будет оказана вся необходимая помощь", – написал политик в телеграм-канале.
Он уточнил, что в результате атаки украинских беспилотников в Стародубском МО "полностью уничтожен один жилой дом".
"В многоквартирном доме повреждено остекление, балконы, фасад. Оперативные и экстренные службы работают на месте", – отметил глава региона.
09:01:06 02-12-2024
беспилотник полностью уничтожил жилой дом --- интересно, а после атаки Орешником никто не пострадал? Как то не пишут об этом. Наверное потому что просто болванки. И по пустым цехам