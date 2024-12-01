Ребенок погиб при атаке ВСУ в Брянской области

По словам губернатора, беспилотник полностью уничтожил жилой дом

01 декабря 2024, 10:15, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: amic.ru

ВСУ совершили массированную атаку по территории Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

В результате нападения беспилотных летательных аппаратов в Стародубском муниципальном округе погиб ребенок.

"Приношу семье глубокие соболезнования… Хотя в такой ситуации трудно подобрать слова утешения… Семье будет оказана вся необходимая помощь", – написал политик в телеграм-канале.

Он уточнил, что в результате атаки украинских беспилотников в Стародубском МО "полностью уничтожен один жилой дом".