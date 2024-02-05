Ребенок в Алтайском крае кашлял так сильно, что сломал ребра

В регионе растет число заболевших коклюшем

05 февраля 2024, 09:51, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/931405

В Алтайском крае девочка, болеющая коклюшем, кашляла так сильно, что сломала себе ребра. Об этом сообщает "КП на Алтае".

Врачи отмечают, что число заболевших по краю растет, а само по себе инфекционное заболевание, в случае игнорирования, может привести к тяжелым последствиям.

Врач-педиатр из Заринска Светлана Хижняк в соцсетях рассказала о девочке, заболевшей еще до Нового года. Ребенок стал сильно закашливаться, а затем пожаловался на боль в ребрах. Оказалось, что кости не выдержали.

С другим, не менее тяжелым последствием коклюша, столкнулась врач-педиатр из Бийска Галина Красоткина – из-за сильного кашля в глазу ребенка лопнули сосуды.