Ребенок в Алтайском крае кашлял так сильно, что сломал ребра
В регионе растет число заболевших коклюшем
05 февраля 2024, 09:51, ИА Амител
В Алтайском крае девочка, болеющая коклюшем, кашляла так сильно, что сломала себе ребра. Об этом сообщает "КП на Алтае".
Врачи отмечают, что число заболевших по краю растет, а само по себе инфекционное заболевание, в случае игнорирования, может привести к тяжелым последствиям.
Врач-педиатр из Заринска Светлана Хижняк в соцсетях рассказала о девочке, заболевшей еще до Нового года. Ребенок стал сильно закашливаться, а затем пожаловался на боль в ребрах. Оказалось, что кости не выдержали.
С другим, не менее тяжелым последствием коклюша, столкнулась врач-педиатр из Бийска Галина Красоткина – из-за сильного кашля в глазу ребенка лопнули сосуды.
12:30:50 05-02-2024
Последствия ковида. О других инфекция то позабыли. А ещё есть дифтерия, помнить нужно и не зацикливаться на одном.
13:40:27 06-02-2024
Гость (12:30:50 05-02-2024) Последствия ковида. О других инфекция то позабыли. А ещё ест... нафиг ваш ковид. при чем тут это? основная причина - невакцинированнные дети , тое родители чеканэ не прививали детей. Для усмирения кашля - кислое питьё (вода с лимоном, вода с соком киви) или противокашлевые сиропы (Синекод, например) но НЕ В СОЧЕТАНИИ с откашливающими препаратами!!!