Рецидивиста на Алтае осудили за убийство знакомого

Его сожительница из романтических чувств согласилась скрыть преступление

29 апреля 2024, 18:45, ИА Амител

Тюремная камера / Фото: pxhere.com

На Алтае рецидивиста отправили в колонию за убийство собутыльника. Об этом сообщили в региональном СК.

2 июля 2023 года знакомый осужденного пришел к нему в гости со своей сожительницей. Они выпивали, произошел конфликт из-за их совместного отбывания наказания в местах лишения свободы. Хозяин ударил гостя в грудь ножом. Потерпевший был госпитализирован и умер в больнице.

Злоумышленник просил сожительницу потерпевшего сказать, что мужчина сам нанес себе повреждения. Из-за симпатии к осужденному женщина согласилась на укрывательство преступления. Она смыла кровь с пола и ножа, спрятала орудие на приусадебном участке, а потом дала правоохранителям ложные сведения. Но уйти от ответственности им не удалось.

Следователи полностью восстановили картину произошедшего. Убийцу отправили в колонию.