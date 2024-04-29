Рецидивиста на Алтае осудили за убийство знакомого
Его сожительница из романтических чувств согласилась скрыть преступление
29 апреля 2024, 18:45, ИА Амител
На Алтае рецидивиста отправили в колонию за убийство собутыльника. Об этом сообщили в региональном СК.
2 июля 2023 года знакомый осужденного пришел к нему в гости со своей сожительницей. Они выпивали, произошел конфликт из-за их совместного отбывания наказания в местах лишения свободы. Хозяин ударил гостя в грудь ножом. Потерпевший был госпитализирован и умер в больнице.
Злоумышленник просил сожительницу потерпевшего сказать, что мужчина сам нанес себе повреждения. Из-за симпатии к осужденному женщина согласилась на укрывательство преступления. Она смыла кровь с пола и ножа, спрятала орудие на приусадебном участке, а потом дала правоохранителям ложные сведения. Но уйти от ответственности им не удалось.
Следователи полностью восстановили картину произошедшего. Убийцу отправили в колонию.
18:55:19 29-04-2024
Как его фамилия? Если этот тип из села Тальменка, по кличке "Лысый", то он всем всегда угрожал. Он психопат. А его сожительница сидела в женской тюрьме в Новоалтайске, за аналогичное преступление, убила знакомого ударом ножа в грудь. У них даже ребёнок родился, снимали жильё в Новоалтайске.