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Реестр нелегальных работодателей создадут в России

Вносить в него будут на основании решения об административном правонарушении

17 августа 2024, 17:40, ИА Амител

Документы / Фото: pxhere.com/ru/photo/640737
Документы / Фото: pxhere.com/ru/photo/640737

Роструд с 1 января 2025 года начнет формировать список работодателей, которые допускали нелегальную занятость. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С этого времени будет публиковаться реестр недобросовестных работодателей на сайте Роструда. Туда попадут компании, которые подменяют трудовые отношения гражданско-правовыми или уклоняются от оформления трудовых договоров с сотрудниками.

Вносить работодателей в этот список будут только на основании решения об административном правонарушении, связанном с нарушением трудового законодательства.

В реестре будет информация о названии компании или ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, дата включения в реестр и основание.

Список недобросовестных работодателей будет формироваться на основе постановлений по делам об административных правонарушениях, вступивших в силу 1 января 2025 года.

Если в течение года не будет выявлено повторных нарушений, работодатель будет автоматически исключен из реестра. Досрочное исключение возможно при отмене вступившего в законную силу постановления по делу об административном правонарушении.

"Создание реестра нарушителей трудового законодательства направлено на повышение прозрачности рынка труда и доступности информации о работодателях", — отметили в пресс-службе Минтруда. 

Работа

Комментарии 3

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Гость

19:13:43 17-08-2024

На основании штрафа не будут допускать к гос закупкам? Заблокируют снятие и перевод денег с расчетных счетов? Какие кары будут наложены? Или опять туфта, для отвода глаз? Мелких буржуа надо не просто в ежовых рукавицах, их нарушения калёным железом выжигать нужно!

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Гость

22:11:06 17-08-2024

Гость (19:13:43 17-08-2024) На основании штрафа не будут допускать к гос закупкам? Забло... давай ка без экстремистских выпадов

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Работник

23:47:05 17-08-2024

Если добросовестно провести такую работу очень много предприятий в эти списки попадут.

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