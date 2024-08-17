Реестр нелегальных работодателей создадут в России

Вносить в него будут на основании решения об административном правонарушении

17 августа 2024, 17:40, ИА Амител

Документы / Фото: pxhere.com/ru/photo/640737

Роструд с 1 января 2025 года начнет формировать список работодателей, которые допускали нелегальную занятость. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С этого времени будет публиковаться реестр недобросовестных работодателей на сайте Роструда. Туда попадут компании, которые подменяют трудовые отношения гражданско-правовыми или уклоняются от оформления трудовых договоров с сотрудниками.

Вносить работодателей в этот список будут только на основании решения об административном правонарушении, связанном с нарушением трудового законодательства.

В реестре будет информация о названии компании или ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, дата включения в реестр и основание.

Список недобросовестных работодателей будет формироваться на основе постановлений по делам об административных правонарушениях, вступивших в силу 1 января 2025 года.

Если в течение года не будет выявлено повторных нарушений, работодатель будет автоматически исключен из реестра. Досрочное исключение возможно при отмене вступившего в законную силу постановления по делу об административном правонарушении.