Реестр нелегальных работодателей создадут в России
Вносить в него будут на основании решения об административном правонарушении
17 августа 2024, 17:40, ИА Амител
Роструд с 1 января 2025 года начнет формировать список работодателей, которые допускали нелегальную занятость. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
С этого времени будет публиковаться реестр недобросовестных работодателей на сайте Роструда. Туда попадут компании, которые подменяют трудовые отношения гражданско-правовыми или уклоняются от оформления трудовых договоров с сотрудниками.
Вносить работодателей в этот список будут только на основании решения об административном правонарушении, связанном с нарушением трудового законодательства.
В реестре будет информация о названии компании или ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, дата включения в реестр и основание.
Список недобросовестных работодателей будет формироваться на основе постановлений по делам об административных правонарушениях, вступивших в силу 1 января 2025 года.
Если в течение года не будет выявлено повторных нарушений, работодатель будет автоматически исключен из реестра. Досрочное исключение возможно при отмене вступившего в законную силу постановления по делу об административном правонарушении.
"Создание реестра нарушителей трудового законодательства направлено на повышение прозрачности рынка труда и доступности информации о работодателях", — отметили в пресс-службе Минтруда.
19:13:43 17-08-2024
На основании штрафа не будут допускать к гос закупкам? Заблокируют снятие и перевод денег с расчетных счетов? Какие кары будут наложены? Или опять туфта, для отвода глаз? Мелких буржуа надо не просто в ежовых рукавицах, их нарушения калёным железом выжигать нужно!
22:11:06 17-08-2024
Гость (19:13:43 17-08-2024) На основании штрафа не будут допускать к гос закупкам? Забло... давай ка без экстремистских выпадов
23:47:05 17-08-2024
Если добросовестно провести такую работу очень много предприятий в эти списки попадут.