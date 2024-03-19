Ее ИП сможет заниматься шоу-бизнесом и торговлей

19 марта 2024, 20:10, ИА Амител

Регина Тодоренко / телеграм-канал "Регина Путешественница"

Блогер и телеведущая Регина Тодоренко получила российское гражданство. Об этом сообщает Shot.

Тодоренко является уроженкой Одессы. Гражданство она смогла получить, потому что непрерывно живет в России и находится в браке с россиянином Владом Топаловым. Напомним, что пара сыграла свадьбу в 2018 году.

Накануне Тодоренко внесла изменения в ФНС, чтобы теперь работать и платить налоги в России. Ее ИП сможет заниматься шоу-бизнесом и торговлей.