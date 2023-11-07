Региональная сеть дата-центров и сервис-провайдер подписали соглашение о партнерстве

Также стороны договорились об обмене экспертизой для оказания комплексных телеком- и ИТ-услуг клиентам ЦОД

07 ноября 2023, 10:14, ИА Амител erid: LjN8KUbwe

Подписание соглашения о партнерстве / Фото: CORTEL

На XI Всероссийском форуме региональной информатизации "ПРОФ ИТ" региональная сеть центров обработки данных группы компаний Key Point* и российский сервис-провайдер ИТ-решений и облачных услуг CORTEL* подписали соглашение о технологическом партнерстве.

Свои подписи под документом поставили сооснователь ГК Key Point Александр Мартынюк и основатель CORTEL Алексей Клушин.

Группа компаний Key Point ­– региональная сеть центров обработки данных. В июне 2022 года группа анонсировала строительство 35 дата-центров в течение ближайших шести лет во всех федеральных округах России. ЦОД емкостью 400-1200 стоек появятся во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге и Ставрополе. ЦОД емкостью 50-400 стоек – еще в 30 городах страны. Первая очередь первого ЦОД сети группы компаний Key Point во Владивостоке запущена в эксплуатацию в феврале 2023 года. Все дата-центры пройдут двухступенчатую процедуру сертификации Uptime Institute*: на соответствие проектной документации ЦОД уровню Tier III Design Documentation* и на соответствие введенного в эксплуатацию объекта уровню Tier III Constructed Facility*. Также все дата-центры будут сертифицированы по стандартам PCI DSS* и ФСТЭК.

Соглашение предусматривает предоставление инфраструктуры сертифицированных центров обработки данных группы компаний Key Point, расположенных на территории Российской Федерации для размещения серверного и телекоммуникационного оборудования в целях достижения необходимого уровня непрерывности бизнеса CORTEL и их клиентов.









XI Всероссийский форум региональной информатизации "ПРОФ ИТ" / Фото: CORTEL

По соглашению компании CORTEL присвоен статус официального дистрибьютора группы компаний Key Point.

"Успешное развитие цифровой среды опирается на две составляющие: современную ИТ-инфраструктуру и высокую экспертизу персонала. Наше сотрудничество не только формирует необходимую базу для бизнеса, но и позволяет дать импульс для развития ИТ-сферы", ­– заверил сооснователь группы компаний Key Point Александр Мартынюк.Также стороны договорились о технологическом партнерстве и обмене экспертизой для предоставления комплексных телеком- и ИТ-услуг клиентам дата-центров ГК Key Point.

CORTEL ­– сервис-провайдер с экспертизой в работе с данными, приложениями, безопасностью и ИТ-инфраструктурой. Компания непрерывно обеспечивает работу системообразующих банков, федеральных энергетических компаний и крупного ритейла с 2015 года. Более 120 экспертов ежедневно сопровождают более 100 проектов, общим объемом хранимых и обрабатываемых данных более трех петабайт.

Надежная инфраструктура сертифицированных центров обработки данных группы компаний Key Point позволит обеспечивать отказоустойчивость и высокую доступность ИТ-сервисов компании CORTEL.

"Площадка открывает ряд новых возможностей для бизнеса и снимает технологические ограничения для активного роста и эффективной конкурентной борьбы за счет современных цифровых бизнес-решений, основой для которых станет надежная инфраструктура на базе нового центра обработки данных уровня TIER III", ­– добавил основатель компании CORTEL Алексей Клушин.

*Key Point ("Кей Поинт"); CORTEL ("Кортэл"); Uptime Institute ("Аптайм Институт"); Tier III Design Documentation ("Тиер III Дизайн Документэйшн"); Tier III Constructed Facility ("Тиер III Констрактед Фасилити"); PCI DSS ("ПиСиАй ДиЭсЭс").

ООО "КОРТЭЛ", cortel.cloud

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