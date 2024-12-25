Алтайский омбудсмен назвал причину гибели людей в соццентре "Рубикон"

Васильев заявил о необходимости проведения первичного осмотра постояльцев и сдачи анализов в подобных заведениях

25 декабря 2024, 14:45, ИА Амител

Социальный центр в Калистратихе / Фото: пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Антон Васильев заявил, что гибели людей в соццентре "Рубикон" можно было избежать при должном контроле. Как сообщает "Алтапресс", он заявил о необходимости проведения первичного осмотра постояльцев и сдачи анализов.

"Что-то выявили – сразу в больницу. Никто этим не занимается почти. Поэтому такая трагедия может повторяться снова и снова. Если правильно решить хотя бы вопрос первичного приема, уже можно сберечь людей", – сказал Антон Васильев.

Он считает, что в частных соццентрах должны появиться квалифицированные медработники, которые уже при приеме людей смогут создать условия карантина и не допустить распространения инфекции. Васильев отметил, что в РФ нет федеральных стандартов для подобных центров и они никак не лицензируются.

Напомним, что 28 ноября Следком и прокуратура Алтайского края сообщили о массовом заболевании в "Рубиконе", а 30 ноября его руководителя арестовали на два месяца по обвинению в оказании небезопасных услуг, повлекших смерть двух и более лиц. В общей сложности погибли уже семь постояльцев. У пострадавших диагностирован острый инфекционный гастроэнтероколит.

Председателя правления учреждения Алика Гельфенбайна заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.