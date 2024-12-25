НОВОСТИПроисшествия

Алтайский омбудсмен назвал причину гибели людей в соццентре "Рубикон"

Васильев заявил о необходимости проведения первичного осмотра постояльцев и сдачи анализов в подобных заведениях

25 декабря 2024, 14:45, ИА Амител

Социальный центр в Калистратихе / Фото: пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю
Социальный центр в Калистратихе / Фото: пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Антон Васильев заявил, что гибели людей в соццентре "Рубикон" можно было избежать при должном контроле. Как сообщает "Алтапресс", он заявил о необходимости проведения первичного осмотра постояльцев и сдачи анализов.

"Что-то выявили – сразу в больницу. Никто этим не занимается почти. Поэтому такая трагедия может повторяться снова и снова. Если правильно решить хотя бы вопрос первичного приема, уже можно сберечь людей", – сказал Антон Васильев.

Он считает, что в частных соццентрах должны появиться квалифицированные медработники, которые уже при приеме людей смогут создать условия карантина и не допустить распространения инфекции. Васильев отметил, что в РФ нет федеральных стандартов для подобных центров и они никак не лицензируются.

Напомним, что 28 ноября Следком и прокуратура Алтайского края сообщили о массовом заболевании в "Рубиконе", а 30 ноября его руководителя арестовали на два месяца по обвинению в оказании небезопасных услуг, повлекших смерть двух и более лиц. В общей сложности погибли уже семь постояльцев. У пострадавших диагностирован острый инфекционный гастроэнтероколит.

Председателя правления учреждения Алика Гельфенбайна заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Алтайский край Происшествия
Читайте также в сюжете: Отравление постояльцев в частном соцприюте на Алтае

Комментарии 7

Avatar Picture
Кхм...

14:55:41 25-12-2024

Так причина-то в чём?😁
То что там бардак был - это сразу было понятно, уже по фото.

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:05:54 25-12-2024

Так какая причина смерти то????

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:11:58 25-12-2024

А что для должного контроля сделал сам Васильев? Как был говоруном в АГУ, так и остался...

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:23:14 25-12-2024

Похоже, принимали новых постояльцев без проверки их здоровья. Приезжий больной заразил всех ранее находившихся в соццентре. Судя по статье. С другой стороны, ведь вызывали скорую, медики посещали центр и сразу не дали предписаний по карантину. Откуда содержателям центра знать, что ситуация крайне опасна.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:18:39 25-12-2024

Гость (17:23:14 25-12-2024) Похоже, принимали новых постояльцев без проверки их здоровья... Скорая не дает предписаний по содержанию...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_CФ

18:29:35 25-12-2024

Гость (17:23:14 25-12-2024) Похоже, принимали новых постояльцев без проверки их здоровья... У содержателей центра цели и задачи скорее капиталистические.. Если даже "нет федеральных стандартов для подобных центров и они никак не лицензируются."

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
александр

20:18:20 25-12-2024

Вот такой он "защитник" и никакой "проверяющий".

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров