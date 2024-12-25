Алтайский омбудсмен назвал причину гибели людей в соццентре "Рубикон"
Васильев заявил о необходимости проведения первичного осмотра постояльцев и сдачи анализов в подобных заведениях
25 декабря 2024, 14:45, ИА Амител
Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Антон Васильев заявил, что гибели людей в соццентре "Рубикон" можно было избежать при должном контроле. Как сообщает "Алтапресс", он заявил о необходимости проведения первичного осмотра постояльцев и сдачи анализов.
"Что-то выявили – сразу в больницу. Никто этим не занимается почти. Поэтому такая трагедия может повторяться снова и снова. Если правильно решить хотя бы вопрос первичного приема, уже можно сберечь людей", – сказал Антон Васильев.
Он считает, что в частных соццентрах должны появиться квалифицированные медработники, которые уже при приеме людей смогут создать условия карантина и не допустить распространения инфекции. Васильев отметил, что в РФ нет федеральных стандартов для подобных центров и они никак не лицензируются.
Напомним, что 28 ноября Следком и прокуратура Алтайского края сообщили о массовом заболевании в "Рубиконе", а 30 ноября его руководителя арестовали на два месяца по обвинению в оказании небезопасных услуг, повлекших смерть двух и более лиц. В общей сложности погибли уже семь постояльцев. У пострадавших диагностирован острый инфекционный гастроэнтероколит.
Председателя правления учреждения Алика Гельфенбайна заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
14:55:41 25-12-2024
Так причина-то в чём?😁
То что там бардак был - это сразу было понятно, уже по фото.
15:05:54 25-12-2024
Так какая причина смерти то????
17:11:58 25-12-2024
А что для должного контроля сделал сам Васильев? Как был говоруном в АГУ, так и остался...
17:23:14 25-12-2024
Похоже, принимали новых постояльцев без проверки их здоровья. Приезжий больной заразил всех ранее находившихся в соццентре. Судя по статье. С другой стороны, ведь вызывали скорую, медики посещали центр и сразу не дали предписаний по карантину. Откуда содержателям центра знать, что ситуация крайне опасна.
18:18:39 25-12-2024
Гость (17:23:14 25-12-2024) Похоже, принимали новых постояльцев без проверки их здоровья... Скорая не дает предписаний по содержанию...
18:29:35 25-12-2024
Гость (17:23:14 25-12-2024) Похоже, принимали новых постояльцев без проверки их здоровья... У содержателей центра цели и задачи скорее капиталистические.. Если даже "нет федеральных стандартов для подобных центров и они никак не лицензируются."
20:18:20 25-12-2024
Вот такой он "защитник" и никакой "проверяющий".