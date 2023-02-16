Это произошло на фоне экономических перемен

16 февраля 2023, 14:20, ИА Амител

Фото: ededchechine / Freepik

Спецсвязь стала перевозить больше наличных денег в регионах Сибири. Эта тенденция сохраняется с прошлого года, когда против страны ввели экономические санкции и были разорваны многие бизнес-цепочки. Об этом сообщает "Комсомольская правда Новосибирск".

Почему стало больше наличности?

"Мы ощущали значительный рост спроса на перевозку денежной наличности в феврале-марте 2022 года. В дальнейшем ситуация стабилизировалась. Тем не менее в настоящее время есть тенденция увеличения объёма перевозок денежной наличности Спецсвязью как в Новосибирской области, так и в других филиалах Сибирского региона", – рассказал начальник Регионального управления специальной связи по Сибирскому региону (филиал ФГУП "Главный центр специальной связи") Андрей Зайцев.

По его словам, объём наличных денег в обращении в целом растёт и в России. По данным Банка России на 1 января 2023 года, этот показатель составляет 16,3 трлн руб. И это рекорд.

Андрей Зайцев связывает этот рост с кризисом. Такое происходит всегда, когда отключаются глобальные сети. И речь не только о компаниях, но и о гражданах. Сейчас у россиян, по его словам, "на руках" находится огромная сумма наличных денег.

Тенденция настолько значима, что в том числе и на её фоне предприятие намерено увеличить ресурсную базу, включая парк транспортных средств. Потому что спрос на перевозку денег, документов и других грузов будет только расти, уверен эксперт.

Андрей Зайцев / Фото: Пресс-служба ФГУП Главный центр специальной связи

Бизнес активнее всех

Услугами Спецсвязи активно пользуются не только государственные структуры и бюджетные организации, но и коммерческие компании и индивидуальные предприниматели.

"В последнее время количество отправок от коммерческих организаций увеличилось. Связано это, прежде всего, с тем, что в 2022 году с рынка логистики ушли многие иностранные компании. Как правило, у бизнеса чаще всего запрос на экспресс-доставку, перевозку стандартных или негабаритных грузов, а также ценных грузов и предметов искусства", – рассказал эксперт.

И добавил, что свою роль сыграло и общее развитие сервиса доставки, и большая сеть плановых маршрутов. Только у Спецсвязи их более 1,2 тыс. на 500 тыс. км.

Справка



Спецсвязь – государственный логистический оператор. Занимается доставкой любых, в том числе нестандартных, негабаритных и требующих особых условий транспортировки грузов по России и за рубеж, экспресс-доставкой и таможенным оформлением.



Одно из ключевых направлений деятельности – перевозка денег и драгоценных металлов, возможно вооружённое сопровождение. Одно из уникальных – перевозка секретных документов, в том числе и под грифом "гостайна".



В Сибирское подразделение входит 10 филиалов: Новосибирская, Иркутская, Кемеровская, Омская, Томская области, Алтайский, Забайкальский, Красноярский края, а также республики Алтай и Бурятия.