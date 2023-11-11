Регистрация ТУ на продукцию: как проходит процедура?

И кто может помочь с оформлением

11 ноября 2023, 13:00, ИА Амител erid: LjN8KaH5K

Оформление документов / Фото: prostooleh / Freepik

Предпринимателям, занимающимся выпуском продукции, может понадобиться регистрация технических условий. Ее осуществляют специализированные сертифицированные центры. В некоторых случаях процедура добровольная, а иногда обязательная по закону. О преимуществах регистрации ТУ и ее особенностях расскажем ниже.

На какие виды товаров нужна регистрация ТУ?

Список товаров обширен, чаще всего разработка и регистрация ТУ осуществляется для:

продовольственных товаров;

парфюмерии и косметики;

лекарств;

бытовой химии;

бытового и промышленного оборудования;

упаковочных материалов;

изделий легкой промышленности;

продукции химической отрасли;

некоторых других групп товаров.

Какие преимущества дает регистрация ТУ на товар? Во-первых, это прекрасный способ защитить авторские права в случае возникновения спорных ситуаций. Во-вторых, регистрация позволяет повысить уровень ответственности перед потребителями. В-третьих, это отличный способ улучшения конкурентоспособности бизнеса.

Если регистрация ТУ является обязательной, получение соответствующей документации – гарантия того, что ваша деятельность будет осуществляться в рамках закона. А значит, в случае проверки вы не получите штраф или иные санкции.

Где зарегистрировать ТУ на товар?

Свои услуги вам предлагает центр сертификации "Гортест Сибирь". Здесь вы можете оформить не только регистрацию ТУ, но и заказать составление технико-технологических карт, санитарно-гигиенических заключений, отказных писем, деклараций, сертификатов и многого другого.

Регистрация ТУ осуществляется в несколько этапов:

направление электронной заявки в сертификационный центр;

предоставление необходимых документов (специалисты находятся на связи и дают необходимые подсказки на всех этапах взаимодействия);

проверка предоставленных документов;

внесение ТУ в единый реестр с присвоением уникального регистрационного номера.

В случае возникновения сложностей заявитель может исправить существующие недостатки и пройти процедуру повторно. Специалисты "Гортест Сибирь" готовы оказать содействие в решении этого вопроса. Также вы можете обратиться в центр, если вам требуется добровольный сертификат пожарной безопасности, оформление протоколов испытаний, разрешительной документации и многого другого.

ООО "Гортест Сибирь"

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