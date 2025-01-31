Реготделение "Единой России" проголосовало за Вячеслава Франка на должность главы Барнаула

Решение было принято единогласно

31 января 2025, 14:00, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

30 января на заседании президиума регионального политсовета "Единой России" поддержали Вячеслава Франка в конкурсе на должность главы Барнаула. Его кандидатуру теперь рассмотрит президиум Генерального совета партии, а после согласования фракция "Единой России" в Барнаульской городской Думе поддержит ее на голосовании.

Об этом сообщил секретарь реготделения партии Александр Романенко.

"Решение о поддержке кандидатуры Вячеслава Генриховича было принято единогласно. Это достойный человек, достойный член партии", – отметил Александр Романенко.

По его словам, решение направят в Генсовет "Единой России". После согласования на уровне двух президиумов, оно станет основой для решения фракции в Барнаульской гордуме. На заседании 14 февраля там проголосуют за одного из трех кандидатов, участвующих в конкурсе. По мнению партийцев, Вячеслав Франк продемонстрировал способность успешно справляться с самыми сложными задачами, занимая пост главы Барнаула.

Заседание президиума регионального политсовета "Единой России" / Фото: пресс-служба партии

Вячеслав Франк поблагодарил коллег за поддержку и сказал, что его партийный стаж составляет уже 22 года. Несколько лет он возглавляет Барнаульское местное отделение "Единой России".

"Барнаул принимает активное участие в реализации партийных проектов, направленных на формирование комфортной городской среды, переселение людей из аварийного жилья, ремонт дорог и решение других важных вопросов", – рассказал Вячеслав Франк. И уточнил, что продолжит плодотворную работу, уделяя особое внимание улучшению пассажирских перевозок. С поддержкой губернатора Виктора Томенко в городе уже идет масштабное обновление общественного транспорта.

Он также подчеркнул важность генплана развития города, который станет основой для работы властей Барнаула в ближайшие пять лет.