Регулируемые цены на газ вырастут на 8%
Цены проиндексируют как для населения, так и промышленных компаний
17 июля 2023, 22:16, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Регулируемые цены на газ вырастут на 8% с 1 июля 2024 года в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Следующее повышение еще на 8% произойдет лишь через год – с 1 июля 2025 года. Цены проиндексируют как для населения, так и промышленных компаний.
Ранее, в начале июля, ФАС заявляла, что изменение оптовых цен на газ является плановым. Полученные средства пойдут на социальную газификацию регионов и строительство новых трубопроводов. Также повышение стоимости позволяет поддерживать ремонтные и инвестиционные программы.
07:19:43 18-07-2023
Доллар растет, цены растут, коммуналка растет и нет веры в светлое будущее. Газ опять потянет все цены вверх, потом начнут наезжать на ритейлеров, а ведь цены растут изначально из-за высокого курса доллара и дорогих энергоресурсов.
08:38:12 18-07-2023
Решили компенсировать упущенную выгоду на внешнем рынке содрав последнюю шкуру с "родного" населения. Хотя для них родное население живет в другой стране и изрядно картавит...
12:00:33 18-07-2023
Газ самое дешёвое топливо! У нас его много! Подключайтесь к газу!
12:09:38 18-07-2023
надо сплотится, говорили они. Мы все в одной лодке, для нас тоже цены растут, говорили они. Только вот, увеличение коммунальных платежей с зарплатой 40тр и 400тр ощущаются по разному.