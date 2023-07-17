Цены проиндексируют как для населения, так и промышленных компаний

17 июля 2023, 22:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Регулируемые цены на газ вырастут на 8% с 1 июля 2024 года в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.

Следующее повышение еще на 8% произойдет лишь через год – с 1 июля 2025 года. Цены проиндексируют как для населения, так и промышленных компаний.

Ранее, в начале июля, ФАС заявляла, что изменение оптовых цен на газ является плановым. Полученные средства пойдут на социальную газификацию регионов и строительство новых трубопроводов. Также повышение стоимости позволяет поддерживать ремонтные и инвестиционные программы.