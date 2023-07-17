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Регулируемые цены на газ вырастут на 8%

Цены проиндексируют как для населения, так и промышленных компаний

17 июля 2023, 22:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Регулируемые цены на газ вырастут на 8% с 1 июля 2024 года в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.

Следующее повышение еще на 8% произойдет лишь через год – с 1 июля 2025 года. Цены проиндексируют как для населения, так и промышленных компаний.

Ранее, в начале июля, ФАС заявляла, что изменение оптовых цен на газ является плановым. Полученные средства пойдут на социальную газификацию регионов и строительство новых трубопроводов. Также повышение стоимости позволяет поддерживать ремонтные и инвестиционные программы. 

Комментарии 4

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Гость

07:19:43 18-07-2023

Доллар растет, цены растут, коммуналка растет и нет веры в светлое будущее. Газ опять потянет все цены вверх, потом начнут наезжать на ритейлеров, а ведь цены растут изначально из-за высокого курса доллара и дорогих энергоресурсов.

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Гость

08:38:12 18-07-2023

Решили компенсировать упущенную выгоду на внешнем рынке содрав последнюю шкуру с "родного" населения. Хотя для них родное население живет в другой стране и изрядно картавит...

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Гость

12:00:33 18-07-2023

Газ самое дешёвое топливо! У нас его много! Подключайтесь к газу!

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Гость

12:09:38 18-07-2023

надо сплотится, говорили они. Мы все в одной лодке, для нас тоже цены растут, говорили они. Только вот, увеличение коммунальных платежей с зарплатой 40тр и 400тр ощущаются по разному.

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