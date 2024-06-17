Река топит небольшое село в Республике Алтай
Из-за потоков воды вырвало даже несколько деревьев
17 июня 2024, 12:40, ИА Амител
Река Майма вышла из берегов в Республике Алтай. Об этом сообщает Mash Siberia.
По словам местных жителей, в селе Урлу-Аспак Майминского района размывает дороги и закрыли мост. Из-за подмыва повалило несколько деревьев.
Люди предполагают, что река разлилась из-за сильных ливней, которые прошли накануне.
В МЧС отметили, что уровень воды в Майме за последние сутки действительно вырос на 12 см.
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