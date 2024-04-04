Рекомендации от Ozon: как снять гостиницу выгодно
Рассказываем о сервисе бронирования номеров, а также о способах экономии на проживании
04 апреля 2024, 19:15, ИА Амител erid: LjN8KZraZ
Сегодня поиск номеров в отелях и гостиницах занимает не больше нескольких минут, вне зависимости от города, в который вы отправляетесь. Один из самых удобных сервисов по поиску жилья – Оzon travel*. С ним достаточно лишь определиться с направлением (например, вас интересует раздел гостиницы Саратова), некоторыми другими параметрами и осуществить бронирование в один клик. Рассказываем, как забронировать номера в отеле быстро и недорого.
От чего зависит цена номера?
В любом городе стоимость номеров зависит от:
- уровня комфорта номера и его вместимости;
- удаленности от центра города;
- удаленности от моря (актуально для морских курортов);
- типа питания;
- количества "звезд";
- дополнительных услуг, которыми могут пользоваться постояльцы без оплаты;
- инфраструктуры (детские и спортивные площадки, бассейны и проч.).
Как сэкономить?
Комфортабельные номера в центре города или проживание по системе "все включено" не могут стоить дешево. Если стоит цель – сэкономить, выбирая в категории, например, Саратов отели (актуально для любого другого города), обращайте внимание на те, что расположены в отдалении от центральной части или отличаются более скромным оснащением.
Чтобы определить, где выгоднее питаться, сравните стоимость услуги в заведении и средний чек в кафе или столовой. Иногда в стоимость проживания включены дополнительные услуги. Здесь стоит определить, стоит ли за них переплачивать.
Почему "Озон Тревел" это выгодно?
Подбирая номера в каталоге популярного маркетплейса (например, здесь: https://www.ozon.ru/category/oteli-saratova/), вы получаете:
- выгодную стоимость номеров;
- бесплатную отмену брони;
- быстрый и удобный поиск подходящих заведений и номеров (по цене, расположению, числу "звезд" и другим параметрам);
- бонусы и мили от Ozon.
Выбор жилья обширен: это и гостиницы, и отели, и хостелы и другие категории. Часто наименование условно, поэтому рекомендуем обращать внимание на условия размещения в конкретном заведении.
* Оzon travel ("Озон тревел")
ООО "Интернет Решения" (Огрн: 1027739244741; Москва, Пресненская наб., д. 10, блок С, комплекс "Башня на набережной")Реклама
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