Рассказываем о сервисе бронирования номеров, а также о способах экономии на проживании

04 апреля 2024, 19:15, ИА Амител erid: LjN8KZraZ

Номер в гостинице / Фото: jcomp / freepik.com

Сегодня поиск номеров в отелях и гостиницах занимает не больше нескольких минут, вне зависимости от города, в который вы отправляетесь. Один из самых удобных сервисов по поиску жилья ­– Оzon travel*. С ним достаточно лишь определиться с направлением (например, вас интересует раздел гостиницы Саратова ), некоторыми другими параметрами и осуществить бронирование в один клик. Рассказываем, как забронировать номера в отеле быстро и недорого.

От чего зависит цена номера?

В любом городе стоимость номеров зависит от:

уровня комфорта номера и его вместимости;

удаленности от центра города;

удаленности от моря (актуально для морских курортов);

типа питания;

количества "звезд";

дополнительных услуг, которыми могут пользоваться постояльцы без оплаты;

инфраструктуры (детские и спортивные площадки, бассейны и проч.).

Как сэкономить?

Комфортабельные номера в центре города или проживание по системе "все включено" не могут стоить дешево. Если стоит цель – сэкономить, выбирая в категории, например, Саратов отели (актуально для любого другого города), обращайте внимание на те, что расположены в отдалении от центральной части или отличаются более скромным оснащением.

Чтобы определить, где выгоднее питаться, сравните стоимость услуги в заведении и средний чек в кафе или столовой. Иногда в стоимость проживания включены дополнительные услуги. Здесь стоит определить, стоит ли за них переплачивать.

Почему "Озон Тревел" это выгодно?

Подбирая номера в каталоге популярного маркетплейса (например, здесь: https :// www . ozon . ru / category / oteli - saratova / ), вы получаете:

выгодную стоимость номеров;

бесплатную отмену брони;

быстрый и удобный поиск подходящих заведений и номеров (по цене, расположению, числу "звезд" и другим параметрам);

бонусы и мили от Ozon.

Выбор жилья обширен: это и гостиницы, и отели, и хостелы и другие категории. Часто наименование условно, поэтому рекомендуем обращать внимание на условия размещения в конкретном заведении.

* Оzon travel ("Озон тревел")

ООО "Интернет Решения" (Огрн: 1027739244741; Москва, Пресненская наб., д. 10, блок С, комплекс "Башня на набережной")

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