Рекомендации от OZON: какие часы Samsung Galaxy Watch 6 выбрать
В чем основные отличия моделей Galaxy Watch 6 или Galaxy Watch 6 Classic?
10 ноября 2023, 18:00, ИА Амител erid: LjN8Jx14m
Samsung Galaxy Watch* 6 – привлекательные и функциональные умные часы, которые не теряют своей популярности уже много месяцев. Сегодня на рынке гаджетов можно найти две модели часов этой серии: Samsung Galaxy Watch 6 и Galaxy Watch 6 Classic*. Эксперты интернет-магазина OZON* рассказали, чем отличаются эти модели.
Отличительные характеристики
Основные отличия:
- размер браслета – 43 или 47 мм для классической модели, 40 или 44 мм – для обычной;
- вес – сlassic весит 52 и 59 гр., обычная модель – 28,7 и 33,3 гр.;
- "начинка" – чипсет и внутренняя память (1,4 ГГц и 16 Гб соответственно) у моделей идентичны, отличается лишь емкость аккумулятора. В меньшем диаметре это 300 мА*ч, в большом – 425 мА*ч;
- цена – классическая модель обойдется дороже базовой;
- дизайн – Samsung Watch 6 прекрасно смотрятся на женской и мужской руке.
Обе модели способны эффективно отслеживать состояния здоровья и показатели фитнеса, используют в работе популярные инструменты Google*. Также в обеих моделях предусмотрен увеличенный и яркий Amoled*-дисплей. Ничем не отличается и комплектация: в наборы входят часы с ремешком, беспроводная зарядка и инструкция.
Функциональные особенности
Galaxy Watch 6 проводит экспертизу:
- сна;
- физической активности;
- тренировок;
- ЭКГ;
- температуры тела;
- артериального давления;
- насыщенности крови кислородом.
Принципиальное отличие от предыдущих серий состоит в способности более эффективно анализировать состояние человека во время ночного отдыха. Система выдает оценку от 1 до 100, фиксируя во время сна:
- уровень кислорода в крови;
- потребление калорий;
- общее время сна;
- циклы сна;
- совершенные пробуждения и движения;
- уровень физического восстановления;
- уровень психического восстановления.
Если вы выбираете умные часы, рекомендуем заглянуть на OZON. На странице https://www.ozon.ru/category/samsung-galaxy-watch6/ можно купить и классические, и базовые модели по приятным ценам и с доставкой.
*Samsung Galaxy Watch ("Самсунг Гэлакси Вотч"); Galaxy Watch 6 Classic ("Гэлакси Вотч 6 Классик"); OZON ("Озон"); Amoled ("Амолд"); Google ("Гугл").
ООО "Интернет Решения" (№ ОГРН 1027739244741; Юридический адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, эт. 41, Пом. I, комн. 6)Реклама
Комментарии 0