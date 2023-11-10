В чем основные отличия моделей Galaxy Watch 6 или Galaxy Watch 6 Classic?

10 ноября 2023, 18:00, ИА Амител erid: LjN8Jx14m

Электронные часы / Фото: freepik.com

Samsung Galaxy Watch* 6 ­– привлекательные и функциональные умные часы, которые не теряют своей популярности уже много месяцев. Сегодня на рынке гаджетов можно найти две модели часов этой серии: Samsung Galaxy Watch 6 и Galaxy Watch 6 Classic*. Эксперты интернет-магазина OZON* рассказали, чем отличаются эти модели.

Отличительные характеристики

Основные отличия:

размер браслета – 43 или 47 мм для классической модели, 40 или 44 мм – для обычной;

43 или 47 мм для классической модели, 40 или 44 мм – для обычной; вес – сlassic весит 52 и 59 гр., обычная модель­ – 28,7 и 33,3 гр.;

сlassic весит 52 и 59 гр., обычная модель­ – 28,7 и 33,3 гр.; "начинка" – чипсет и внутренняя память (1,4 ГГц и 16 Гб соответственно) у моделей идентичны, отличается лишь емкость аккумулятора. В меньшем диаметре это 300 мА*ч, в большом – 425 мА*ч;

чипсет и внутренняя память (1,4 ГГц и 16 Гб соответственно) у моделей идентичны, отличается лишь емкость аккумулятора. В меньшем диаметре это 300 мА*ч, в большом – 425 мА*ч; цена – классическая модель обойдется дороже базовой;

классическая модель обойдется дороже базовой; дизайн – Samsung Watch 6 прекрасно смотрятся на женской и мужской руке.

Обе модели способны эффективно отслеживать состояния здоровья и показатели фитнеса, используют в работе популярные инструменты Google*. Также в обеих моделях предусмотрен увеличенный и яркий Amoled*-дисплей. Ничем не отличается и комплектация: в наборы входят часы с ремешком, беспроводная зарядка и инструкция.

Функциональные особенности

Galaxy Watch 6 проводит экспертизу:

сна;

физической активности;

тренировок;

ЭКГ;

температуры тела;

артериального давления;

насыщенности крови кислородом.

Принципиальное отличие от предыдущих серий состоит в способности более эффективно анализировать состояние человека во время ночного отдыха. Система выдает оценку от 1 до 100, фиксируя во время сна:

уровень кислорода в крови;

потребление калорий;

общее время сна;

циклы сна;

совершенные пробуждения и движения;

уровень физического восстановления;

уровень психического восстановления.

Если вы выбираете умные часы, рекомендуем заглянуть на OZON. На странице https://www.ozon.ru/category/samsung-galaxy-watch6/ можно купить и классические, и базовые модели по приятным ценам и с доставкой.

*Samsung Galaxy Watch ("Самсунг Гэлакси Вотч"); Galaxy Watch 6 Classic ("Гэлакси Вотч 6 Классик"); OZON ("Озон"); Amoled ("Амолд"); Google​ ("Гугл").

ООО "Интернет Решения" (№ ОГРН 1027739244741; Юридический адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, эт. 41, Пом. I, комн. 6)

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