Рекомендуй и экономь. Как компании могут бесплатно использовать эквайринг?

Рассказываем, какие льготные условия предлагает банк

27 мая 2024, 08:00, ИА Амител erid: LjN8KCjuZ

Сделка. Партнер / Фото: Банк "Левобережный"

Специалисты банка "Левобережный" разработали специальное предложение для бизнеса с эквайрингом, благодаря которому можно не платить за обслуживание до конца года.

Если вы уже воспользовались специальным предложением "Эквайринг под 0%" , запущенным в феврале 2024 года, ­– не упустите возможность продлить выгодные условия. Получите месяцы бесплатного эквайринга за рекомендации: 1 друг = 1 месяц. Чем больше друзей, тем больше бесплатных месяцев.

"Если у вас есть компании, которым можно рекомендовать подключить эквайринг в нашем банке ­– у вас есть возможность получить бесплатный месяц обслуживания. И так за каждую рекомендацию", ­– прокомментировала заместитель генерального директора банка "Левобережный" Елена Севостьянова.

Воспользоваться предложением можно вне зависимости от того, подключаете вы "Эквайринг под 0%" сегодня и хотите продлить бесплатный период пользования, или у вас уже закончился срок действия льготных условий "Эквайринг под 0%" .

Подробную информацию можно получить по бесплатному номеру 8-800-3333-555, на сайте или в офисах банка.

Акция "Бесплатно навсегда" действует с 21.05.24 до 31.12.24 г. Без комиссии ­– при обороте до 1,1 млн ₽ в месяц, свыше указанного оборота ­– 1%. После окончания срока акции комиссия ­– согласно выбранному тарифу банка, размещенному на nskbl.ru. Принять участие в акции могут ЮЛ и ИП, которые участвовали в акции "Эквайринг под 0%". Льготные условия начинают действовать со следующего месяца после подключения эквайринга компании, воспользовавшейся предложением по рекомендации. Банк вправе вносить изменения в условия акции в одностороннем внесудебном порядке. Новые условия становятся обязательными для всех участников акции по истечение 5 (пяти) дней с даты размещения изменений на nskbl.ru. Клиенты банка, в том числе участники акции, обязаны самостоятельно знакомиться с условиями акции. Более подробно с иными условиями акции можно ознакомиться на nskbl.ru. Реклама банк "Левобережный" (ПАО). Лицензия Банка России №1343. ИНН 540 415 4492.

ПАО Банк "Левобережный"

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