Реконструкция: "Альбион-Моторс" информирует клиентов об изменении места входа в центр
Временно он находится с торца здания
31 октября 2023, 13:30, ИА Амител erid: LjN8KQ7z7
"Альбион-Моторс" информирует барнаульцев о том, что в данный момент дилерский центр на Калинина, 15е, находится на реконструкции, чтобы улучшить качество обслуживания. В связи с этим вход будет располагаться не в привычном месте, а с торца здания.
Команда "Альбион-Моторс" понимает, что это может вызвать временные неудобства и приносит извинения за возможные трудности. И, как и всегда, старается сделать так, чтобы посещение центра было более приятным и комфортным.
Напомним, "Альбион-Моторс" по-прежнему оказывает полный перечень услуг, включая:
- продажу новых и подержанных автомобилей;
- сервисное обслуживание;
- продажу запчастей и аксессуаров.
Специалисты центра всегда готовы помочь решить любые вопросы, стремятся предоставить лучший сервис и удовлетворить все потребности клиентов.
ООО "Альбион-Моторс"Реклама
13:54:33 31-10-2023
Хорошо, что подсказали. А то толпа в 300 человек стоит тычется в закрытый вход, не знает как войти.
14:14:41 31-10-2023
Гость (13:54:33 31-10-2023) Хорошо, что подсказали. А то толпа в 300 человек стоит тычет... Сразу пишу, что не из Альбиона, а то подхватят... Это просто называется уважением к клиенту, хоть даже один прочитает и будет в курсе при необходимости