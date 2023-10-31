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Реконструкция: "Альбион-Моторс" информирует клиентов об изменении места входа в центр

Временно он находится с торца здания

31 октября 2023, 13:30, ИА Амител erid: LjN8KQ7z7

Реконструкция / Фото: jannoon028 / freepik.com
Реконструкция / Фото: jannoon028 / freepik.com

"Альбион-Моторс" информирует барнаульцев о том, что в данный момент дилерский центр на Калинина, 15е, находится на реконструкции, чтобы улучшить качество обслуживания. В связи с этим вход будет располагаться не в привычном месте, а с торца здания.

Команда "Альбион-Моторс" понимает, что это может вызвать временные неудобства и приносит извинения за возможные трудности. И, как и всегда, старается сделать так, чтобы посещение центра было более приятным и комфортным.

Напомним, "Альбион-Моторс" по-прежнему оказывает полный перечень услуг, включая:

  • продажу новых и подержанных автомобилей;
  • сервисное обслуживание;
  • продажу запчастей и аксессуаров.

Специалисты центра всегда готовы помочь решить любые вопросы, стремятся предоставить лучший сервис и удовлетворить все потребности клиентов.

ООО "Альбион-Моторс"

Комментарии 2

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Гость

13:54:33 31-10-2023

Хорошо, что подсказали. А то толпа в 300 человек стоит тычется в закрытый вход, не знает как войти.

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Гость

14:14:41 31-10-2023

Гость (13:54:33 31-10-2023) Хорошо, что подсказали. А то толпа в 300 человек стоит тычет... Сразу пишу, что не из Альбиона, а то подхватят... Это просто называется уважением к клиенту, хоть даже один прочитает и будет в курсе при необходимости

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