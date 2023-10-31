Реконструкция: "Альбион-Моторс" информирует клиентов об изменении места входа в центр

Временно он находится с торца здания

31 октября 2023, 13:30, ИА Амител erid: LjN8KQ7z7

Реконструкция / Фото: jannoon028 / freepik.com

"Альбион-Моторс" информирует барнаульцев о том, что в данный момент дилерский центр на Калинина, 15е, находится на реконструкции, чтобы улучшить качество обслуживания. В связи с этим вход будет располагаться не в привычном месте, а с торца здания.

Команда "Альбион-Моторс" понимает, что это может вызвать временные неудобства и приносит извинения за возможные трудности. И, как и всегда, старается сделать так, чтобы посещение центра было более приятным и комфортным.

Напомним, "Альбион-Моторс" по-прежнему оказывает полный перечень услуг, включая:

продажу новых и подержанных автомобилей;

сервисное обслуживание;

продажу запчастей и аксессуаров.

Специалисты центра всегда готовы помочь решить любые вопросы, стремятся предоставить лучший сервис и удовлетворить все потребности клиентов.

ООО "Альбион-Моторс"

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