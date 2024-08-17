Рекордное число участников зарегистрировалось на гонки в Алтайском крае

Квалификационные заезды уже проходят

17 августа 2024, 11:10, ИА Амител

Фото: vk.com/dragracingsiberia

На кубок по дрэг-рейсингу в Алтайском крае зарегистрировалось рекордное число участников. Об этом рассказали организаторы в социальных сетях.

Заявки подали 184 гонщика из разных регионов страны, а также из Казахстана.

"11 субъектов федерации и Республика Казахстан,охват географии пилотов 4500 км. Самая западная точка Екатеринбург,самая восточная Иркутск!" - сказано в сообщении.

17 августа начались квалификационные заезды. За прямыми трансляциями можно следить по ссылке.