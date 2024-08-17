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Рекордное число участников зарегистрировалось на гонки в Алтайском крае

Квалификационные заезды уже проходят

17 августа 2024, 11:10, ИА Амител

Фото: vk.com/dragracingsiberia
Фото: vk.com/dragracingsiberia

На кубок по дрэг-рейсингу в Алтайском крае зарегистрировалось рекордное число участников. Об этом рассказали организаторы в социальных сетях.

Заявки подали 184 гонщика из разных регионов страны, а также из Казахстана. 

"11 субъектов федерации и Республика Казахстан,охват географии пилотов 4500 км. Самая западная точка Екатеринбург,самая восточная Иркутск!" - сказано в сообщении.

17 августа начались квалификационные заезды. За прямыми трансляциями можно следить по ссылке

Алтайский край Спорт

Комментарии 1

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Гонщек

14:20:18 17-08-2024

Да, мы такие. От светофора до светофора вжжжж

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