Рекордное число участников зарегистрировалось на гонки в Алтайском крае
Квалификационные заезды уже проходят
17 августа 2024, 11:10, ИА Амител
Фото: vk.com/dragracingsiberia
На кубок по дрэг-рейсингу в Алтайском крае зарегистрировалось рекордное число участников. Об этом рассказали организаторы в социальных сетях.
Заявки подали 184 гонщика из разных регионов страны, а также из Казахстана.
"11 субъектов федерации и Республика Казахстан,охват географии пилотов 4500 км. Самая западная точка Екатеринбург,самая восточная Иркутск!" - сказано в сообщении.
17 августа начались квалификационные заезды. За прямыми трансляциями можно следить по ссылке.
14:20:18 17-08-2024
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