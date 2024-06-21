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Ректор Алтайского медуниверситета встретилась с активом студенческого совета

Ирина Шереметьева наградила ребят и обсудила дальнейшие планы совместной работы

21 июня 2024, 11:00, ИА Амител

Награжденные активисты / Фото: МИА "ПульS"
Награжденные активисты / Фото: МИА "ПульS"

В главном корпусе Алтайского государственного медицинского университета при поддержке студенческого совета АГМУ прошла ежегодная встреча активистов с ректором вуза Ириной Шереметьевой, участие в которой приняли свыше 40 человек.
"Эта встреча – возможность для открытой беседы, анализа деятельности студенческих организаций и поощрения особо отличившихся активистов. В честь Дня медицинского работника хочется поблагодарить студентов за их труд и вклад во внеучебную деятельность", – сказала Ирина Шереметьева.

На встрече представители каждого направления рассказали о результатах своей работы. Главной темой обсуждения стала подготовка к праздничным мероприятиям в сентябре, приуроченным к 70-летию АГМУ.

Ректор АГМУ сообщила, что сентябрь станет кульминацией всего юбилейного года и на этот период запланировано так много мероприятий, что без поддержки студенчества вузу не справиться. Заместитель председателя студсовета Диана Горячева выразила поддержку и готовность ребят помочь учебному заведению в этот ответственный период.

Итоговая встреча активистов с ректором АГМУ / Фото: МИА "ПульS"

Также на встрече по традиции наградили лучших студентов по итогам учебного года. Им вручили благодарственные письма "За ценный вклад в общественную жизнь университета и активное участие в реализации плана работы Студенческого совета АГМУ".

Вручая письма благодарности 40 активистам, ректор подчеркнула важность их вклада во внеучебную жизнь университета. Студенты завершили встречу, представив свои идеи по усовершенствованию университетской жизни.

Комментарии 5

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Профессор

12:18:17 21-06-2024

Зачем перепечатывать эту хрень из вузовских материалов? Пи ар? Да не поможет это хромой утке с хромой командой.

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Ученик Кардена и Юдашкина

12:29:09 21-06-2024

Да что ж такое-то? За два дня три статьи про Ирину Игоревну, а она в одном и том же платье

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Гость

14:20:56 21-06-2024

Ученик Кардена и Юдашкина (12:29:09 21-06-2024) Да что ж такое-то? За два дня три статьи про Ирину Игоревну... А может это счастливое платье? А может их несколько одинаковых?

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ждун

13:29:48 21-06-2024

С нетерпением жду рейтинг медиаактивности вузов. Держим кулаки, чтобы победила И.И.

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Гость

14:23:42 21-06-2024

Усовершенствовать университетскую жизнь можно - для начала платить студентам, которые реально учатся, хорошую стипендию, а не крохи на проезд в вонючем ОТ. А активисты - они такие. В ладоши хлопать с тройной энергией могут - энерджайзеры.

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