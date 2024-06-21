Ректор Алтайского медуниверситета встретилась с активом студенческого совета

Ирина Шереметьева наградила ребят и обсудила дальнейшие планы совместной работы

21 июня 2024, 11:00, ИА Амител

Награжденные активисты / Фото: МИА "ПульS"

В главном корпусе Алтайского государственного медицинского университета при поддержке студенческого совета АГМУ прошла ежегодная встреча активистов с ректором вуза Ириной Шереметьевой, участие в которой приняли свыше 40 человек.

"Эта встреча – возможность для открытой беседы, анализа деятельности студенческих организаций и поощрения особо отличившихся активистов. В честь Дня медицинского работника хочется поблагодарить студентов за их труд и вклад во внеучебную деятельность", – сказала Ирина Шереметьева.

На встрече представители каждого направления рассказали о результатах своей работы. Главной темой обсуждения стала подготовка к праздничным мероприятиям в сентябре, приуроченным к 70-летию АГМУ.

Ректор АГМУ сообщила, что сентябрь станет кульминацией всего юбилейного года и на этот период запланировано так много мероприятий, что без поддержки студенчества вузу не справиться. Заместитель председателя студсовета Диана Горячева выразила поддержку и готовность ребят помочь учебному заведению в этот ответственный период.

Итоговая встреча активистов с ректором АГМУ / Фото: МИА "ПульS"

Также на встрече по традиции наградили лучших студентов по итогам учебного года. Им вручили благодарственные письма "За ценный вклад в общественную жизнь университета и активное участие в реализации плана работы Студенческого совета АГМУ".

Вручая письма благодарности 40 активистам, ректор подчеркнула важность их вклада во внеучебную жизнь университета. Студенты завершили встречу, представив свои идеи по усовершенствованию университетской жизни.