Ректор АлтГТУ лично расскажет абитуриентам о вузе и особенностях поступления

Встреча пройдет в онлайн-формате

16 июля 2024, 15:30, ИА Амител

АлтГТУ / Фото: пресс-служба вуза

Ректор Алтайского государственного технического университета Андрей Марков приглашает абитуриентов и их родителей на онлайн-встречу. Она состоится в четверг, 18 июля 2024 года, в 16:00 в официальной группе АлтГТУ во "ВКонтакте".

Участие в дистанционном общении также примут ответственный секретарь приемной комиссии Юлия Лазуткина и начальник военного учебного центра технического университета Андрей Воронин.

Будущие студенты узнают:

условия поступления в университет;

возможности подачи документов;

особые права на зачисление льготников;

о бюджетных местах, стипендиальных программах, зарубежных стажировках;

о проживании в общежитиях;

о поступлении в военный учебный центр;

внеучебной деятельности.

Вопросы можно задать как во время онлайн-встречи, так и заранее (направляйте их на электронную почту приемной комиссии pk@altgtu.ru ).

Видео будет доступно в группе во "ВКонтакте" для тех, кто не сможет подключиться к эфиру в этот день.