Ректор АлтГТУ лично расскажет абитуриентам о вузе и особенностях поступления
Встреча пройдет в онлайн-формате
16 июля 2024, 15:30, ИА Амител
Ректор Алтайского государственного технического университета Андрей Марков приглашает абитуриентов и их родителей на онлайн-встречу. Она состоится в четверг, 18 июля 2024 года, в 16:00 в официальной группе АлтГТУ во "ВКонтакте".
Участие в дистанционном общении также примут ответственный секретарь приемной комиссии Юлия Лазуткина и начальник военного учебного центра технического университета Андрей Воронин.
Будущие студенты узнают:
- условия поступления в университет;
- возможности подачи документов;
- особые права на зачисление льготников;
- о бюджетных местах, стипендиальных программах, зарубежных стажировках;
- о проживании в общежитиях;
- о поступлении в военный учебный центр;
- внеучебной деятельности.
Вопросы можно задать как во время онлайн-встречи, так и заранее (направляйте их на электронную почту приемной комиссии pk@altgtu.ru).
Видео будет доступно в группе во "ВКонтакте" для тех, кто не сможет подключиться к эфиру в этот день.
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