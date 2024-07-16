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Ректор АлтГТУ лично расскажет абитуриентам о вузе и особенностях поступления

Встреча пройдет в онлайн-формате

16 июля 2024, 15:30, ИА Амител

АлтГТУ / Фото: пресс-служба вуза
АлтГТУ / Фото: пресс-служба вуза

Ректор Алтайского государственного технического университета Андрей Марков приглашает абитуриентов и их родителей на онлайн-встречу. Она состоится в четверг, 18 июля 2024 года, в 16:00 в официальной группе АлтГТУ во "ВКонтакте".

Участие в дистанционном общении также примут ответственный секретарь приемной комиссии Юлия Лазуткина и начальник военного учебного центра технического университета Андрей Воронин. 

Будущие студенты узнают: 

  • условия поступления в университет;
  • возможности подачи документов;
  • особые права на зачисление льготников;
  • о бюджетных местах, стипендиальных программах, зарубежных стажировках;
  • о проживании в общежитиях;
  • о поступлении в военный учебный центр;
  • внеучебной деятельности.

Вопросы можно задать как во время онлайн-встречи, так и заранее (направляйте их на электронную почту приемной комиссии pk@altgtu.ru).

Видео будет доступно в группе во "ВКонтакте" для тех, кто не сможет подключиться к эфиру в этот день. 

образование

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