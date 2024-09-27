Религиозные фанатики "оккупировали" барнаульский парк "Изумрудный"

Один из них пытался напасть на управляющего парком Вакаева

27 сентября 2024, 18:56, ИА Амител

Парк "Изумрудный" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Управляющий барнаульским парком "Изумрудный" Владислав Вакаев рассказал о проблеме с религиозной группой, которая облюбовала амфитеатр парка для своих выступлений. В своем Telegram-канале он рассказал, что один из "сектантов" недавно напал на него после просьб прекратить религиозную пропаганду.

Он отметил, что амфитеатр оказался настолько востребованной площадкой для выступлений, что среди артистов и коллективов порой разворачивается конкуренция за право выступить.

"Настоящей проблемой стало появление у нас какой-то религиозной группы (или секты), которая облюбовала эту локацию. Они устанавливают автономную колонку и исполняют песни религиозной тематики, выгоняя оттуда всех артистов. Что за конфессия – сказать точно не могу, вероятно, представители одной из западных ветвей христианства. Приходят 5-6 человек – один поет, остальные – "группа поддержки". Не исключаю, что они ведут работу по вербовке новых участников своего религиозного объединения среди зрителей", – написал Вакаев.

В парке религиозная группа уже выступала несколько раз, однако на просьбы прекратить свою пропаганду они реагируют агрессивно. В прошлое воскресенье один из "певцов" пытался напасть на управляющего, из-за чего пришлось вызвать полицию и Росгвардию.

По этой причине сегодня был подготовлен приказ руководителя КГКУ "Фонд имущества Алтайского края", устанавливающий регламент использования амфитеатра парка "Изумрудный". Согласно этому документу, все желающие выступить со звукоусиливающей аппаратурой должны согласовывать деятельность с администрацией парка. В противном случае выступления будут рассматриваться как несанкционированные массовые мероприятия, а о них будут сообщать в полицию.