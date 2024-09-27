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Религиозные фанатики "оккупировали" барнаульский парк "Изумрудный"

Один из них пытался напасть на управляющего парком Вакаева

27 сентября 2024, 18:56, ИА Амител

Парк "Изумрудный" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Парк "Изумрудный" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Управляющий барнаульским парком "Изумрудный" Владислав Вакаев рассказал о проблеме с религиозной группой, которая облюбовала амфитеатр парка для своих выступлений. В своем Telegram-канале он рассказал, что один из "сектантов" недавно напал на него после просьб прекратить религиозную пропаганду.

Он отметил, что амфитеатр оказался настолько востребованной площадкой для выступлений, что среди артистов и коллективов порой разворачивается конкуренция за право выступить.

"Настоящей проблемой стало появление у нас какой-то религиозной группы (или секты), которая облюбовала эту локацию. Они устанавливают автономную колонку и исполняют песни религиозной тематики, выгоняя оттуда всех артистов. Что за конфессия – сказать точно не могу, вероятно, представители одной из западных ветвей христианства. Приходят 5-6 человек – один поет, остальные – "группа поддержки". Не исключаю, что они ведут работу по вербовке новых участников своего религиозного объединения среди зрителей", – написал Вакаев.

В парке религиозная группа уже выступала несколько раз, однако на просьбы прекратить свою пропаганду они реагируют агрессивно. В прошлое воскресенье один из "певцов" пытался напасть на управляющего, из-за чего пришлось вызвать полицию и Росгвардию.

По этой причине сегодня был подготовлен приказ руководителя КГКУ "Фонд имущества Алтайского края", устанавливающий регламент использования амфитеатра парка "Изумрудный". Согласно этому документу, все желающие выступить со звукоусиливающей аппаратурой должны согласовывать деятельность с администрацией парка. В противном случае выступления будут рассматриваться как несанкционированные массовые мероприятия, а о них будут сообщать в полицию.

Парк "Изумрудный" Происшествия

Комментарии 14

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гость

20:24:40 27-09-2024

то неадекватные собачники, то фанатики

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Гость

23:02:32 27-09-2024

гость (20:24:40 27-09-2024) то неадекватные собачники, то фанатики... Гастролёры кочующие по Стране , преступники ?

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Гость

20:29:19 27-09-2024

А навалять сектантам никак?

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Гость

20:35:55 27-09-2024

Надо не в полицию сообщать. В более серьёзную организацию. Там есть отдел по работе с подобным контингентом.

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Гость

22:05:30 27-09-2024

Гость (20:35:55 27-09-2024) Надо не в полицию сообщать. В более серьёзную организацию. Т... В РПЦ?

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Гость

11:00:56 29-09-2024

Гость (22:05:30 27-09-2024) В РПЦ?... Они с 1917 года не могут с сектантами бороться.

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Гость

22:46:58 27-09-2024

Гость (20:35:55 27-09-2024) Надо не в полицию сообщать. В более серьёзную организацию. Т... это нарушение закона и работа по федеральной безопасности

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Гость

23:00:28 27-09-2024

Гость (20:35:55 27-09-2024) Надо не в полицию сообщать. В более серьёзную организацию. Т... Аферисты , вымогатели , шантажисты какие-нибудь , поди хотели заманить в секту людей чтоб обобрать их до нитки ? Жульё сектанты все , в тюрьме им сидеть за их противозаконные делишки преступные ....

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Гость

22:47:45 27-09-2024

пишите заявления в полицию все, кого эти преступники выгоняли и занимались рукоприкладством

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Гость

23:02:03 27-09-2024

Ну странно тогда, что любое другое сборище в парке не винтили до сих пор, как несанкционированное.

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Олег

05:20:09 28-09-2024

Баптисты?Мормоны?Кришнаиты?
Надо сходить обожаю над мракобесие.

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Гость

07:04:34 28-09-2024

Они давно там трутся. Планетарий, вон, отжали.

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Гость

17:57:50 28-09-2024

Только на фото - не амфитеатр)

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Гость

12:31:27 29-09-2024

Мало того, они еще и планетарий оккупировали.

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