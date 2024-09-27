Религиозные фанатики "оккупировали" барнаульский парк "Изумрудный"
Один из них пытался напасть на управляющего парком Вакаева
27 сентября 2024, 18:56, ИА Амител
Управляющий барнаульским парком "Изумрудный" Владислав Вакаев рассказал о проблеме с религиозной группой, которая облюбовала амфитеатр парка для своих выступлений. В своем Telegram-канале он рассказал, что один из "сектантов" недавно напал на него после просьб прекратить религиозную пропаганду.
Он отметил, что амфитеатр оказался настолько востребованной площадкой для выступлений, что среди артистов и коллективов порой разворачивается конкуренция за право выступить.
"Настоящей проблемой стало появление у нас какой-то религиозной группы (или секты), которая облюбовала эту локацию. Они устанавливают автономную колонку и исполняют песни религиозной тематики, выгоняя оттуда всех артистов. Что за конфессия – сказать точно не могу, вероятно, представители одной из западных ветвей христианства. Приходят 5-6 человек – один поет, остальные – "группа поддержки". Не исключаю, что они ведут работу по вербовке новых участников своего религиозного объединения среди зрителей", – написал Вакаев.
В парке религиозная группа уже выступала несколько раз, однако на просьбы прекратить свою пропаганду они реагируют агрессивно. В прошлое воскресенье один из "певцов" пытался напасть на управляющего, из-за чего пришлось вызвать полицию и Росгвардию.
По этой причине сегодня был подготовлен приказ руководителя КГКУ "Фонд имущества Алтайского края", устанавливающий регламент использования амфитеатра парка "Изумрудный". Согласно этому документу, все желающие выступить со звукоусиливающей аппаратурой должны согласовывать деятельность с администрацией парка. В противном случае выступления будут рассматриваться как несанкционированные массовые мероприятия, а о них будут сообщать в полицию.
20:24:40 27-09-2024
то неадекватные собачники, то фанатики
23:02:32 27-09-2024
гость (20:24:40 27-09-2024) то неадекватные собачники, то фанатики... Гастролёры кочующие по Стране , преступники ?
20:29:19 27-09-2024
А навалять сектантам никак?
20:35:55 27-09-2024
Надо не в полицию сообщать. В более серьёзную организацию. Там есть отдел по работе с подобным контингентом.
22:05:30 27-09-2024
Гость (20:35:55 27-09-2024) Надо не в полицию сообщать. В более серьёзную организацию. Т... В РПЦ?
11:00:56 29-09-2024
Гость (22:05:30 27-09-2024) В РПЦ?... Они с 1917 года не могут с сектантами бороться.
22:46:58 27-09-2024
Гость (20:35:55 27-09-2024) Надо не в полицию сообщать. В более серьёзную организацию. Т... это нарушение закона и работа по федеральной безопасности
23:00:28 27-09-2024
Гость (20:35:55 27-09-2024) Надо не в полицию сообщать. В более серьёзную организацию. Т... Аферисты , вымогатели , шантажисты какие-нибудь , поди хотели заманить в секту людей чтоб обобрать их до нитки ? Жульё сектанты все , в тюрьме им сидеть за их противозаконные делишки преступные ....
22:47:45 27-09-2024
пишите заявления в полицию все, кого эти преступники выгоняли и занимались рукоприкладством
23:02:03 27-09-2024
Ну странно тогда, что любое другое сборище в парке не винтили до сих пор, как несанкционированное.
05:20:09 28-09-2024
Баптисты?Мормоны?Кришнаиты?
Надо сходить обожаю над мракобесие.
07:04:34 28-09-2024
Они давно там трутся. Планетарий, вон, отжали.
17:57:50 28-09-2024
Только на фото - не амфитеатр)
12:31:27 29-09-2024
Мало того, они еще и планетарий оккупировали.