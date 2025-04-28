Реликт в тренде. Цветение маральника в Горном Алтае привлекает все больше туристов

МегаФон отметил рост трафика абонентов по сравнению с прошлым годом

28 апреля 2025, 15:20, ИА Амител erid: 2W5zFJNBMpC

Горный Алтай / Фото: ПАО "МегаФон"

В конце апреля склоны алтайских гор покрываются нежными розово-лиловыми цветами – зацветает рододендрон, который местные жители называют маральником. В этом году цветы распустились раньше обычного, привлекая тысячи туристов. Анализ обезличенных данных МегаФона показал, что в 2025-м популярные места цветения посетило больше людей, что отразилось на росте мобильного трафика.

Редкое растение с древней историей

Рододендрон – реликтовое растение, чье название происходит от древнеуйгурского слова "марал", обозначающего характерный оттенок его цветков. Более чем из тысячи существующих в мире видов в Сибири встречаются лишь шесть. Интересно, что, несмотря на название, алтайские маралы не питаются этим растением – оно ядовито.

Фестивали и живописные маршруты

Во время цветения в регионе организуют туры и тематические мероприятия. Одно из самых масштабных – фестиваль "Цветение маральника" на территории туркомплекса "Бирюзовая Катунь". Организаторы проводят мастер-классы, поэтические батлы и диджей-сеты.

Наиболее зрелищные картины цветения можно наблюдать в Майминском, Чемальском и Онгудайском районах. Популярностью пользуются легко доступные места вдоль Катуни – окрестности Манжерока, Чемала, Чепоша, Аската, Элекмонара, Усть-Семы и Аюлы. Цветущие кусты украшают скалистые берега реки и хвойные леса.

Цифровое эхо природного явления

За первую неделю цветения (14–21 апреля) мобильная активность в этих местах выросла на 35% по сравнению с прошлым годом. Туристы активно:

делали фотографии и видео;

делились контентом в соцсетях;

пересылали материалы через мессенджеры;

обменивались впечатлениями по телефону (рост голосового трафика составил 5%).

Наиболее яркое цветение наблюдают от Чемала до Ороктоя, за перевалом Чике-Таман, возле деревни Купчегень, на слиянии рек Чуи и Катуни, а также в долине Чулышман. Поскольку эти локации удаленные, туда направляется значительно меньше туристов.

"Природа Республики Алтай – удивительно красива. С приходом весны социальные сети заполняются фотографиями и видеороликами гор в цвету. Специалисты оператора постоянно анализируют активность абонентов в популярных туристических точках региона. На основе полученных данных мы модернизировали сеть к лету, расширили емкость, возвели новую инфраструктуру", – говорит директор МегаФона в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

По ее словам, за последнее время связь появилась в населенных пунктах Кулада, Бельтир, Кара Кобы, Верх-Ябоган, Нижний Уймон, Кумалыр, Маргала. Расширено покрытие в Элекмонаре, Иогаче.

ПАО "МегаФон"​

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