Релиз игры GTA 6 перенесли на 2026 год
Авторам потребовалось больше времени на то, чтобы завершить разработку
03 мая 2025, 08:30, ИА Амител
Rockstar Games объявила о переносе игры Grand Theft Auto VI – она выйдет 26 мая 2026 года. Прежде ее планировали выпустить осенью 2025-го.
Разработчики объяснили это решение тем, что им потребовалось больше времени на то, чтобы завершить создание игры.
"С каждой нашей игрой мы всегда стремились превзойти ваши ожидания – и Grand Theft Auto VI не станет исключением. Надеемся, вы поймете – нам нужно немного больше времени, чтобы достичь того уровня качества, которого вы ждете и которого по праву заслуживаете", – говорится в сообщении.
В Rockstar Games пообещали в скором времени поделиться подробностями о GTA VI. Вероятно, компания покажет новый трейлер.
Релиз игры состоится на Xbox Series X|S и PS5. Версию для ПК пока не анонсировали.
10:47:52 03-05-2025
надо сделать что-то типа как в фильме матрица и все желающих отправить.
я бы с удовольствием в гта поселился
15:18:41 03-05-2025
Гость (10:47:52 03-05-2025) надо сделать что-то типа как в фильме матрица и все желающих... Все намного проще, покупаешь билет до Майами и ты там.
18:46:09 03-05-2025
Надо запретить в России эту игру. Как чуждую и искажающую представление о мире.