Релиз игры GTA 6 перенесли на 2026 год

Авторам потребовалось больше времени на то, чтобы завершить разработку

03 мая 2025, 08:30, ИА Амител

Кадр из игры Grand Theft Auto VI (2026) / Rockstar Games

Rockstar Games объявила о переносе игры Grand Theft Auto VI – она выйдет 26 мая 2026 года. Прежде ее планировали выпустить осенью 2025-го.

Разработчики объяснили это решение тем, что им потребовалось больше времени на то, чтобы завершить создание игры.

"С каждой нашей игрой мы всегда стремились превзойти ваши ожидания – и Grand Theft Auto VI не станет исключением. Надеемся, вы поймете – нам нужно немного больше времени, чтобы достичь того уровня качества, которого вы ждете и которого по праву заслуживаете", – говорится в сообщении.

В Rockstar Games пообещали в скором времени поделиться подробностями о GTA VI. Вероятно, компания покажет новый трейлер.

Релиз игры состоится на Xbox Series X|S и PS5. Версию для ПК пока не анонсировали.