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"Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы": где в Барнауле сделать качественный массаж

А еще подготовить тело к лету, отдохнуть и расслабиться

19 июня 2023, 10:05, ИА Амител LjN8Jwxn3

Массаж / Фото: "Рельсы – рельсы, шпалы – шпалы"
Массаж / Фото: "Рельсы – рельсы, шпалы – шпалы"

На дворе – лето. Такая приятная, но короткая пора в Сибири, в которую важно многое успеть. И в купальнике пощеголять, и в огороде порядок навести, и в отпуск съездить, и ремонт доделать. А чтобы все успеть и при этом хорошо себя чувствовать, важно регулярно заботиться о красоте и здоровье своего тела. Рассказываем, где и как это сделать в Барнауле.

Удовольствие и польза

Устал в огороде, болит спина? Делаешь ремонт и носишь тяжести? А быть может хочешь точеную (или хотя бы немного похудевшую) фигуру перед поездкой на море? Или просто мечтаешь о релаксе после сидячей работы в душном офисе? Лучшее решение – сделать массаж.

Это хороший способ подготовить тело к летним приключениям и всяческим "активностям". Массаж не только способствует расслаблению мышц после физической нагрузки, но и профилактирует травмы, повышая эластичность мышечной ткани. А еще ускоряет обмен веществ, избавляя организм от шлаков и токсинов, улучшает состояние кожи и устраняет отечность, разглаживает целлюлит и дает общеукрепляющий и оздоровительный эффект.

И, конечно, это еще и очень приятная процедура заботы о себе: кто же не хочет расслабиться и полноценно отдохнуть не только телом, но и душой.

"Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы"

Такое говорящее название носит салон массажа в Барнауле, который входит в федеральную сеть из 40 студий от Владивостока до Мурманска. Это место, где делают качественный спа-массаж и гарантируют высокие стандарты сервиса. Более 100 тысяч клиентов уже оценили профессионализм работников компании и остались довольны результатом.

"Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы" предлагает гостям спа-услуги, массаж тела и лица, который поможет расслабиться и восстановить силы:

  • спа-сеанс 30 минут;
  • спа-сеанс 60 минут;
  • спа-сеанс 90 минут;
  • спа-сеанс 120 минут;
  • стоун-массаж;
  • парные программы "Твикс";
  • спа-плюшки: скрабирование на выбор, обертывание на выбор, аромасауна и маски для лица.

Все процедуры проводят в атмосферных комнатах, на хлопковых простынях, с эфирными маслами и аромасвечами. Полное погружение и расслабление гарантировано.

Студия заботы о теле "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы"
Адрес: ​ул. Малахова, 164
Тел.: 8-913-218-99-11
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ИП Немировская Е. В.


Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
Здоровье

Комментарии 2

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Гость

10:45:59 19-06-2023

В ЖД больничке на Молодежной отличные массажисты, реально спецы. Имел возможность сравнить их работу приехав из Таиланда. Тайские массажисты могут нервно курить в сторонке, им до такого очень далеко, тут реально лечат массажем.

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Гость

14:15:12 19-06-2023

Курите: Кинезиологию и Миофасциальные цепи... и будет вам щасте...! :-)

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