"Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы": где в Барнауле сделать качественный массаж

А еще подготовить тело к лету, отдохнуть и расслабиться

19 июня 2023, 10:05, ИА Амител LjN8Jwxn3

Массаж / Фото: "Рельсы – рельсы, шпалы – шпалы"

На дворе – лето. Такая приятная, но короткая пора в Сибири, в которую важно многое успеть. И в купальнике пощеголять, и в огороде порядок навести, и в отпуск съездить, и ремонт доделать. А чтобы все успеть и при этом хорошо себя чувствовать, важно регулярно заботиться о красоте и здоровье своего тела. Рассказываем, где и как это сделать в Барнауле.

Удовольствие и польза

Устал в огороде, болит спина? Делаешь ремонт и носишь тяжести? А быть может хочешь точеную (или хотя бы немного похудевшую) фигуру перед поездкой на море? Или просто мечтаешь о релаксе после сидячей работы в душном офисе? Лучшее решение – сделать массаж.

Это хороший способ подготовить тело к летним приключениям и всяческим "активностям". Массаж не только способствует расслаблению мышц после физической нагрузки, но и профилактирует травмы, повышая эластичность мышечной ткани. А еще ускоряет обмен веществ, избавляя организм от шлаков и токсинов, улучшает состояние кожи и устраняет отечность, разглаживает целлюлит и дает общеукрепляющий и оздоровительный эффект.

И, конечно, это еще и очень приятная процедура заботы о себе: кто же не хочет расслабиться и полноценно отдохнуть не только телом, но и душой.

"Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы"

Такое говорящее название носит салон массажа в Барнауле, который входит в федеральную сеть из 40 студий от Владивостока до Мурманска. Это место, где делают качественный спа-массаж и гарантируют высокие стандарты сервиса. Более 100 тысяч клиентов уже оценили профессионализм работников компании и остались довольны результатом.

"Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы" предлагает гостям спа-услуги, массаж тела и лица, который поможет расслабиться и восстановить силы:

спа-сеанс 30 минут;

спа-сеанс 60 минут;

спа-сеанс 90 минут;

спа-сеанс 120 минут;

стоун-массаж;

парные программы "Твикс";

спа-плюшки: скрабирование на выбор, обертывание на выбор, аромасауна и маски для лица.

Все процедуры проводят в атмосферных комнатах, на хлопковых простынях, с эфирными маслами и аромасвечами. Полное погружение и расслабление гарантировано.





























Массаж / Фото: "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы"

Студия заботы о теле "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы"

Адрес: ​ул. Малахова, 164

Тел.: 8-913-218-99-11

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