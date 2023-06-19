"Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы": где в Барнауле сделать качественный массаж
А еще подготовить тело к лету, отдохнуть и расслабиться
19 июня 2023, 10:05, ИА Амител LjN8Jwxn3
На дворе – лето. Такая приятная, но короткая пора в Сибири, в которую важно многое успеть. И в купальнике пощеголять, и в огороде порядок навести, и в отпуск съездить, и ремонт доделать. А чтобы все успеть и при этом хорошо себя чувствовать, важно регулярно заботиться о красоте и здоровье своего тела. Рассказываем, где и как это сделать в Барнауле.
Удовольствие и польза
Устал в огороде, болит спина? Делаешь ремонт и носишь тяжести? А быть может хочешь точеную (или хотя бы немного похудевшую) фигуру перед поездкой на море? Или просто мечтаешь о релаксе после сидячей работы в душном офисе? Лучшее решение – сделать массаж.
Это хороший способ подготовить тело к летним приключениям и всяческим "активностям". Массаж не только способствует расслаблению мышц после физической нагрузки, но и профилактирует травмы, повышая эластичность мышечной ткани. А еще ускоряет обмен веществ, избавляя организм от шлаков и токсинов, улучшает состояние кожи и устраняет отечность, разглаживает целлюлит и дает общеукрепляющий и оздоровительный эффект.
И, конечно, это еще и очень приятная процедура заботы о себе: кто же не хочет расслабиться и полноценно отдохнуть не только телом, но и душой.
"Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы"
Такое говорящее название носит салон массажа в Барнауле, который входит в федеральную сеть из 40 студий от Владивостока до Мурманска. Это место, где делают качественный спа-массаж и гарантируют высокие стандарты сервиса. Более 100 тысяч клиентов уже оценили профессионализм работников компании и остались довольны результатом.
"Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы" предлагает гостям спа-услуги, массаж тела и лица, который поможет расслабиться и восстановить силы:
- спа-сеанс 30 минут;
- спа-сеанс 60 минут;
- спа-сеанс 90 минут;
- спа-сеанс 120 минут;
- стоун-массаж;
- парные программы "Твикс";
- спа-плюшки: скрабирование на выбор, обертывание на выбор, аромасауна и маски для лица.
Все процедуры проводят в атмосферных комнатах, на хлопковых простынях, с эфирными маслами и аромасвечами. Полное погружение и расслабление гарантировано.
Студия заботы о теле "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы"
Адрес: ул. Малахова, 164
Тел.: 8-913-218-99-11
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ИП Немировская Е. В.Реклама
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
10:45:59 19-06-2023
В ЖД больничке на Молодежной отличные массажисты, реально спецы. Имел возможность сравнить их работу приехав из Таиланда. Тайские массажисты могут нервно курить в сторонке, им до такого очень далеко, тут реально лечат массажем.
14:15:12 19-06-2023
Курите: Кинезиологию и Миофасциальные цепи... и будет вам щасте...! :-)