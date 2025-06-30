Ремонт теплосетей в контуре ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Барнауле завершится 30 июня

Специалисты СГК устраняют дефекты, выявленные во время гидравлических испытаний

30 июня 2025, 16:50, ИА Амител

Ремонт теплосетей / Фото: пресс-служба СГК

Энергетики СГК продолжают восстанавливать участки теплосетей в Барнауле, где обнаружили дефекты во время второго этапа гидравлических испытаний. Отключения горячей воды продлятся до 30 июня 2025 года включительно, а массовую подачу ресурса наметили на следующий день.

В контуре магистралей М-23 (от ТЭЦ-2) и М-32 (от ТЭЦ-3) специалисты около 180 повреждений, большинство из которых – на внутриквартальных трубопроводах. Всего во время второго этапа испытаний проверили почти 449 км сетей. Основной приоритет сейчас – оперативное восстановление подачи горячей воды в жилые дома. Также активно ремонтируют повреждённые участки на магистралях большого диаметра. Уже удалось устранить 40 дефектов.

Среди объектов, где в ближайшие дни запланировали большой объём работ, – адреса на улицах:

Малахова, 27 и 33;

Шумакова, 47;

Лазурной, 50;

Власихинской, 170;

на перекрёстке Трактовой и Попова.

Бригады СГК работают в усиленном режиме. Компания предупреждает, что на время работ возможны временные неудобства для жителей и просит отнестись к этому с пониманием. Ремонт – часть подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Профилактика теплосетей стартовала 16 июня. Как и обычно, ее разделили на два этапа: саму проверку труб и устранение выявленных повреждений.