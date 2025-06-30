Ремонт теплосетей в контуре ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Барнауле завершится 30 июня
Специалисты СГК устраняют дефекты, выявленные во время гидравлических испытаний
30 июня 2025, 16:50, ИА Амител
Энергетики СГК продолжают восстанавливать участки теплосетей в Барнауле, где обнаружили дефекты во время второго этапа гидравлических испытаний. Отключения горячей воды продлятся до 30 июня 2025 года включительно, а массовую подачу ресурса наметили на следующий день.
В контуре магистралей М-23 (от ТЭЦ-2) и М-32 (от ТЭЦ-3) специалисты около 180 повреждений, большинство из которых – на внутриквартальных трубопроводах. Всего во время второго этапа испытаний проверили почти 449 км сетей. Основной приоритет сейчас – оперативное восстановление подачи горячей воды в жилые дома. Также активно ремонтируют повреждённые участки на магистралях большого диаметра. Уже удалось устранить 40 дефектов.
Среди объектов, где в ближайшие дни запланировали большой объём работ, – адреса на улицах:
- Малахова, 27 и 33;
- Шумакова, 47;
- Лазурной, 50;
- Власихинской, 170;
- на перекрёстке Трактовой и Попова.
Бригады СГК работают в усиленном режиме. Компания предупреждает, что на время работ возможны временные неудобства для жителей и просит отнестись к этому с пониманием. Ремонт – часть подготовки к предстоящему отопительному сезону.
Профилактика теплосетей стартовала 16 июня. Как и обычно, ее разделили на два этапа: саму проверку труб и устранение выявленных повреждений.
17:15:24 30-06-2025
а почему компания не относится с пониманием, когда жители задерживают оплату за поставленный ресурс? почему нет компенсации за электроэнергию при использовании нагревателя, раз с пониманием относиться надо?
13:37:00 01-07-2025
Гость (17:15:24 30-06-2025) а почему компания не относится с пониманием, когда жители за... У них понимание одно - ДЕНЬГИ, а лучше больше денег, т.е. повышение тарифов.
16:21:00 01-07-2025
Неуважение к простым гражданам.
17:41:29 01-07-2025
Может быть где-то и включили горячую воду, но не на Павловском 108. СНК даже дату включения не могут сообщить. Двух недель не хватило, чтобы устранить неполадки.